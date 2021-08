DGAP-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

GEA Group Aktiengesellschaft: GEA gibt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro bekannt



12.08.2021 / 21:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ad hoc Meldung: GEA gibt Aktienrückkaufprogramm im Volumen von bis zu 300 Mio. Euro bekannt Der Vorstand der GEA Group Aktiengesellschaft hat heute beschlossen, dass die Gesellschaft unter Ausnutzung der am 19. April 2018 von der Hauptversammlung erteilten Ermächtigung eigene Aktien im Wert von bis zu 300 Mio. Euro (ohne Nebenkosten) über die Börse erwirbt. Auf Basis des derzeitigen Kursniveaus (Stand: 12. August 2021, XETRA Schlusskurs) wären dies rund 7,9 Mio. eigene Aktien (entspricht rund 4,4% des derzeitigen Grundkapitals). Das Programm soll im August 2021 starten und bis Ende 2022 abgeschlossen sein. Von dem genannten Gesamtvolumen sind bis zu 150 Mio. Euro für die ersten sechs Monate vorgesehen. Die erworbenen Aktien können zu allen von der Hauptversammlung am 19. April 2018 genehmigten Zwecken verwendet werden, insbesondere als Akquisitionswährung oder als Aktiendividende. Eine Einziehung der Aktien ist derzeit nicht geplant. Die Gesellschaft wird regelmäßig über den Verlauf des Aktienrückkaufprogramms auf ihrer Internetseite www.gea.com informieren.





Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

Fax +49 (0)211 9136 31087

Kontakt:GEA Group AktiengesellschaftOliver LuckenbachHead of IRTel. +49 (0)211 9136 1080Fax +49 (0)211 9136 31087oliver.luckenbach@gea.com

