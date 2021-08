Das technologiefokussierte Beauty-Unternehmen erweitert seine bestehenden Deep-Learning-Fähigkeiten um modernste Computer Vision-Technologie

IL MAKIAGE, das am schnellsten wachsende Beauty-Unternehmen in den USA, gab heute die Übernahme von Voyage81 bekannt, einem Deep-Tech-Startup für KI-basierte Bildgebung. Mit der Akquisition von Voyage81 ist IL MAKIAGE in der Lage, die patentierten hyperspektralen Bildgebungssysteme von Voyage81 einzusetzen und seine Kompetenzen im Bereich des maschinellen Lernens zu erweitern, um die Beauty- und Wellnessbranche zu erneuern und zu revolutionieren. Die Übernahme ebnet zudem den Weg für die geplanten neuen Markeneinführungen des Unternehmens in den Bereichen Beauty und Wellness. Dies ist die zweite Technologieakquisition des Unternehmens in den letzten 24 Monaten.

Voyage81 ist das erste und einzige Unternehmen weltweit, das eine patentierte Software entwickelt hat, die hyperspektrale Bildgebungsfunktionen für Smartphones beinhaltet. Die Software von Voyage81 extrahiert über 30 Kanäle hyperspektraler Informationen aus RGB-Bildern, die mit vorhandenen Smartphone-Kameras aufgenommen wurden. Zusätzlich zu seiner Vision-Software entwickelt Voyage81 derzeit gemeinsam mit einigen der größten Smartphone-Herstellern weltweit eine Hardwarelösung auf der Grundlage der hyperspektralen Software des Unternehmens, um bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommene Fotos deutlich zu verbessern.

Oran Holtzman, CEO von IL MAKIAGE, erklärt: "In den letzten zwei Jahren haben wir nach computergestützten Bildgebungslösungen gesucht, die in den Bereichen Beauty und Wellness eingesetzt werden können, um unsere bestehenden KI-Fähigkeiten weiter zu verbessern. Ich habe Dutzende von Computer Vision Startups kennen gelernt, konnte aber keine Technologie finden, die zu unserer Branche passt und stark genug war, um unsere Ziele zu erreichen. Die Einführung der patentierten Technologie und des außergewöhnlichen Teams von Voyage81 in unsere Technologie- und Datenwissenschaftsabteilungen ist ein großer Gewinn für die Zukunft unseres Unternehmens, unserer Nutzer und der Branche insgesamt."

Die Auswirkungen der Technologie von Voyage81 auf die Beauty- und Wellnessbranche sind endlos. Die Software von Voyage81 ist in der Lage, Haut- und Haarmerkmale zu kartieren und zu analysieren, den Blutfluss im Gesicht zu erkennen und Melanin- sowie Hämoglobinkarten aus einem einfachen Smartphone-Kamerafoto zu erstellen. Die Kombination der Technologie mit den aktuellen KI-Algorithmen von IL MAKIAGE ermöglicht es, die persönlichen Smartphone-Kameras der Anwender zu nutzen, um den Kunden von IL MAKIAGE und den zukünftigen digitalen Beauty- und Wellness-Schwestermarken beispiellose Online-Matching-Funktionen zu bieten.

An der Gründung von Voyage81 im Jahr 2019 waren zahlreiche Wissenschaftler beteiligt: CEO Niv Price, ehemaliger F&E-Leiter bei Unit 81, der elitärsten technologischen Einheit der israelischen Streitkräfte (einige Mitglieder sind Gründer von einigen der erfolgreichsten Start-ups in Israel), Dr. Boaz Arad (CTO, Ph.D. in Computer Vision), einflussreicher Vordenker im Bereich der Hyperspektraltechnologie, Dr. Rafi Gidron, ein versierter und bekannter israelischer Multiunternehmer im High-Tech-Sektor (einschließlich des an Lucent verkauften Chromatis Networks) und Omer Shwartz (Software Lead, Ph.D. im Bereich Cyber-Sicherheit).

Die Kompetenzen und das Team von Voyage81 im Bereich Computer Vision (von denen die Hälfte über einen Doktortitel verfügt) fließen in die Data-Science-Kompetenzen und die Matching-Algorithmen von IL MAKIAGE ein, um die Millionen Anwender und Kunden des Unternehmens zu bedienen. Die Gründer von Voyage81, Niv Price, Dr. Arad und Omer Shwartz, werden bei IL MAKIAGE eine Führungsposition übernehmen. Price wird als CTO fungieren, Dr. Arad als Chief Vision Officer, während Shwartz als VP of Information Security tätig sein wird. Alle drei werden auch weiterhin Voyage81 als CEO, CTO und Software Lead leiten.

"Als wir Oran kennen lernten, konzentrierten wir uns auf unser eigenes schnelles Wachstum und hatten nicht die geringste Absicht, zu verkaufen", bemerkt Price, MItbegründer und CEO. "Tatsächlich haben wir gerade die Finanzierungsrunde A abgeschlossen und arbeiten bereits mit den größten Smartphone-Herstellern der Welt zusammen. Aber nachdem wir Oran getroffen und die langfristige Vision des Unternehmens kennengelernt hatten, wurde uns klar, dass die Voyage81-Technologie im Rahmen der IL MAKIAGE-Plattform unzähligen Verbrauchern zugutekommen wird. Damit haben wir unser Gründungsziel erreicht."

"Die technologischen Fortschritte für IL MAKIAGE sind immens", sagt Holtzmann. "Die softwarebasierte hyperspektrale Erweiterung, die lediglich ein herkömmliches Bild von einer beliebigen Smartphone-Kamera benötigt, wird sofort in die Customer Experience des Unternehmens integriert. Die Einbindung dieser Kompetenzen im Bereich der Bildverarbeitung schafft eine weitere Informationsdimension, die es uns ermöglicht, unsere Kompetenzen in bestehenden und zukünftigen Bereichen mit einer geringeren Menge an Daten, die für unsere maschinellen Lernmodelle benötigt werden, schnell zu erweitern."

Dr. Arad, Mitbegründer und CTO von Voyage81, erklärt: "Die Kombination aus den physikbasierten Algorithmen von Voyage81 und dem bestehenden Data-Science-Team von IL MAKIAGE, die Nutzung der über einer Milliarde Datenpunkte und des beispiellosen, täglichen eingehenden Datenflusses des Unternehmens wird unsere KI-Vision-Kompetenzen erheblich verbessern. Daher glaube ich fest daran, dass wir gemeinsam die nächste Grenze in der Beauty- und Wellnessindustrie überschreiten können und einen technologischen Vorsprung erzielen werden, der kaum zu übertreffen ist."

Die Technologie von Voyage81 wurde auf der Grundlage der Doktorarbeit von Dr. Arad entwickelt, der untersuchte, inwieweit die Auswertung von Hyperspektralinformationen aus RGB-Daten den Ergebnissen professioneller Hyperspektralkameras unterlegen ist. Als er feststellte, dass die Ergebnisse fast vergleichbar waren, glaubte er zunächst, Fehler in den Vergleichsprozess eingebracht zu haben. Nach eingehender Prüfung erkannte er jedoch, dass er einer aufregenden Entdeckung auf der Spur war, die das Potenzial hat, in der ganzen Welt Anerkennung zu finden.

Über IL MAKIAGE

Die technologiefokussierte Prestige-Beauty Brand IL MAKIAGE mit Hauptsitz in New York wurde 2018 in den USA von einem Bruder-Schwester-Duo ins Leben gerufen. Wir definieren und gestalten die Zukunft der Kosmetikprodukte, indem wir einzigartige Technologien einsetzen, um Menschen mit hochwertigen, sorgfältig getesteten Beauty Produkten zu begeistern. Nach unserem großen Erfolg als die am schnellsten wachsende Online Beauty Brand in den USA begannen wir im Jahr 2020 damit, unsere Mission weltweit auszuweiten und IL MAKIAGE in Großbritannien sowie in Deutschland einzuführen. IL MAKIAGE wird von L Catterton finanziert, der weltweit führenden privaten Kapitalbeteiligungsgesellschaft, die sich auf Konsumgüter spezialisiert hat. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ilmakiage.com.

Über Voyage81

Das 2019 gegründete Unternehmen Voyage81 hat eine patentierte Software entwickelt, die mehr als 30 Kanäle mit hyperspektralen Informationen aus jeder einfachen Smartphone-Kamera ohne zusätzliche Hardware gewinnt und damit die Beauty- und Wellness-Branche revolutionieren wird. Voyage81, das von ehemaligen Mitgliedern der israelischen Eliteeinheiten des Geheimdienstes sowie promovierten Experten für Computervision geleitet wird, entwickelt außerdem in Zusammenarbeit mit einigen der weltweit größten Smartphone-Hersteller eine hardwarebasierte Lösung, die auf der Hyperspektralsoftware des Unternehmens aufbaut, um bei schlechten Lichtverhältnissen aufgenommene Fotos deutlich zu verbessern. Voyage81 wird von True Ventures, Next Gear Ventures, Maniv Mobility und iAngels finanziert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.voyage81.com.

