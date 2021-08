Ein weiterer erfolgreicher Tag an der Börse: Am US-Aktienmarkt haben sich am Donnerstag der Dow Jones Industrial und der S&P 500 auf Rekordniveau gehalten. Der Leitindex schloss knapp im Plus mit 0,04 Prozent auf 35.499 Punkten und blieb damit nur rund elf Zähler unter seinem gleich zur Eröffnung erreichten Rekordhoch.Auch der S&P stieg so hoch wie nie und schloss mit plus 0,30 Prozent auf 4460 Punkte nur knapp unter seiner Bestmarke. Der Nasdaq 100 gewann 0,41 Prozent auf 15.088 Zähler.Zur Wochenmitte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...