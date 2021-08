Unser sehr erfolgreich gemanagtes Themendepot ZUKUNFTSTECHNOLOGIEN verzeichnete in der letzten Woche auf Währungsbasis Euro eine Wertsteigerung um + 1,9 % auf und übertraf damit den gleichzeitigen Anstieg des MSCI World (Euro)-Indexes um + 1,8 % marginal. Die vor Dividendenzahlungen ermittelte Nettoperformance des am 04.05.2020 aufgelegten Depots betrug damit per 08.08. auf Währungsbasis Euro + 68,4 %, womit der Anstieg des MSCI World (Euro)-Indexes im gleichen Zeitraum hochgradig um + 23,7 % übertroffen wurde.Performancespitzenreiter des Themendepots ...

