Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Fibocom (Stock Code: 300638), ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen IoT-Lösungen (Internet of Things) und drahtlosen Kommunikationsmodulen, gibt bekannt, dass sein LTE Advanced-Modul FG621 (https://www.fibocom.com/en/products/LTECat-FG621.html)von der Deutschen Telekom erfolgreich zertifiziert wurde. Das Modul ist nun für den Betrieb im LTE-Netz der Deutschen Telekom qualifiziert und bietet zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität im Netz der Telekom.Das FG621-Modul von Fibocom unterstützt mehr als 10 LTE-Frequenzbänder, wobei B1, B3 und B7 die am häufigsten verwendeten Bänder sind, und ermöglicht so drahtlose Konnektivität in verschiedenen IoT-Szenarien. Das Fibocom FG621-Modul mit LGA-Formfaktor ist eine Serie von LTE-A-Wireless-Kommunikationsmodulen, die sich ideal für IoT-Anwendungen wie CPE, STB und Gateway eignen. Darüber hinaus unterstützt das FG621 von Fibocom sowohl das LTE-Netz als auch WCDMA-Fallback und bietet Download-Geschwindigkeiten von bis zu 300 Mbit/s bzw. Upload-Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s.Die FG621-Modulserie von Fibocom verfügt über eine Vielzahl von Schnittstellen, einschließlich SIM, USB2.0, UART, SPI, ADC, GPIO, SDIO und PCM, um die verschiedenen Anwendungsanforderungen der IoT-Industrie zu erfüllen. Es ist in zwei regionalen Versionen erhältlich: FG621-EA für EMEA und den asiatisch-pazifischen Raum und FG621-LA für den südamerikanischen Markt. Es ist erwähnenswert, dass die FG621-Modulserie von Fibocom weltweit wichtige Zertifikate erhalten hat, darunter CE, FCC, GCF, HF, RCM, Reach und RoHS."Wir sind stolz darauf, bekannt geben zu können, dass das Fibocom FG621-Modul von der Deutschen Telekom und anderen Regulierungsbehörden zertifiziert worden ist. Durch den Erhalt dieser Zertifizierungen können unsere Kunden die Entwicklungskosten unter Kontrolle halten und die digitale Transformation mit höherer Effizienz und Zuverlässigkeit beschleunigen. Fibocom ist bestrebt, der Welt zuverlässige, sichere, leistungsstarke und vorzertifizierte Lösungen anzubieten", so Jason Zhu, Director of IoT Product Line, Fibocom.Weitere Informationen finden Sie unter:- https://www.fibocom.com/en/NewsCentre/list.html (https://www.fibocom.com/en/NewsCentre/list.html)- https://www.fibocom.com/en/ActivityCenter/list.html (https://www.fibocom.com/en/ActivityCenter/list.html)- https://www.fibocom.com/en/iotapps/index.html (https://www.fibocom.com/en/iotapps/index.html)- Um den Fibocom Sales Desk zu kontaktieren, besuchen Sie Kontakt Vertrieb (https://www.fibocom.com/en/contactthesales/index.html)Informationen zu FibocomFibocom ist ein weltweit führender Anbieter von drahtlosen Kommunikationsmodulen und Lösungen im Bereich IoT (Internet of Things) sowie der erste börsennotierte (Stock Code: 300638) Anbieter von drahtlosen Modulen in China. Wir bieten End-to-End-Lösungen für die drahtlose IoT-Kommunikation für Telekommunikationsbetreiber, IoT-Gerätehersteller und IoT-Systemintegratoren. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Engagement in der M2M- und IoT-Kommunikationstechnologie und umfangreichem Fachwissen sind wir in der Lage, unabhängig hochleistungsfähige drahtlose Kommunikationsmodule zu entwickeln, einschließlich 5G, LTE/LTE-A, NB-IoT/LTE-M, Android Smart, Automotive, WCDMA/HSPA(+), GSM/GPRS, Wi-Fi, GNSS, etc.Pressekontakt:Ellie Cai+86-188-1173-7626ellie.cai@fibocom.comOriginal-Content von: Fibocom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/157960/4992974