New York (ots/PRNewswire) - Ehemaliger CEO von SIX Digital Exchange (SDX), einer führenden regulierten Schweizer Digital Asset Exchange, Herr Grant bringt 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Capital Markets, FinTech und CryptoGalaxy Digital Holdings Ltd. (TSX: GLXY) ("Galaxy Digital" oder das "Unternehmen"), der führende globale Anbieter von digitalen Vermögenswerten und Kryptowährungsfinanzdienstleistungen für Institutionen, gab heute bekannt, dass Tim Grant dem Unternehmen ab dem 16. August 2021 als Head of Europe beitreten wird. Herr Grant bringt über 20 Jahre institutionelle Krypto-, Kapitalmarkt-, FinTech- und Management-Erfahrung in Galaxy Digital ein. In dieser neuen Rolle wird Mr. Grant für den Ausbau der bestehenden Präsenz von Galaxy Digital in Europa über alle Geschäftsbereiche hinweg sowie für die Überwachung der Geschäftstätigkeit und der wichtigen Kundenbeziehungen verantwortlich sein."Einen Profi von Tims Kaliber in das Führungsteam von Galaxy Digital zu begrüßen, ist ein aufregendes Kapitel für das Unternehmen, da die Krypto- und Blockchain-Technologie weltweit weiterhin an Bedeutung gewinnt", sagte Mike Novogratz, CEO und Chairman von Galaxy Digital. Europa ist eine wichtige Region für Galaxy Digital. Zusammen mit Tim ist unser neuer Chairman und Senior Advisor Michael Daffey derzeit in Europa ansässig. Viele unserer Kunden aus den Bereichen Trading, Asset Management und Investment Banking haben ihren Sitz in Europa, ebenso wie BitGo-Depotkunden. Tims nachgewiesene Führungs-, Betriebs-Expertise und nachgewiesene Erfolgsbilanz sowohl in der Legacy-Finanzierung als auch in der aufstrebenden Krypto-Wirtschaft werden unsere Fähigkeit, die globalen Marktchancen, die Krypto sind, zu bewältigen, beschleunigen."Laut einer aktuellen Umfragevon Fidelity Digital Assets sind mehr als drei Viertel (77%) der institutionellen Anleger in Europa der Ansicht, dass digitale Vermögenswerte Teil eines Portfolios und mehr als 90% der institutionellen Investoren weltweit sein sollten, Interessenten an digitalen Assets erwarten eine Allokation in den Portfolios ihrer Institute oder Kunden innerhalb der nächsten fünf Jahre. Die Einstellung von Mr. Grant ist ein Beispiel für das anhaltende Engagement des Unternehmens, aggressiv in die Expansion zu investieren, um die zunehmend globalen Anforderungen des institutionellen Marktes für Digital Asset-, Krypto- und Blockchain-Technologieangebote zu erfüllen. Unter der Führung von Mr. Grant will Galaxy Digital seine Position als dominierende diversifizierte Krypto- und Digital-Asset-Plattform für institutionelle Kunden in ganz Europa weiter festigen.Zuvor war er Chief Executive Officer bei SIX Digital Exchange (SDX), der schweizerischen regulierten Digital Asset Exchange der SIX Group. Bevor er zu SDX kam, hatte er leitende Positionen bei mehreren Finanzdienstleistungsunternehmen inne, darunter CEO und Gründer von DrumG Technologies, CEO des R3 Lab and Research Center und Managing Director bei UBS O'Connor und der UBS Investment Bank. Herr Grant ist weiterhin eng mit der FinTech- und der Kryptoindustrie verbunden und sitzt in den Vorständen mehrerer führender Unternehmen und Organisationen wie Enterprise Ethereum Alliance, Custodigit AG, Global Blockchain Business Council und ApexE3."Galaxy Digital hat sich als herausragende Krypto- und digitale Asset-zentrierte Finanzdienstleistungsplattform etabliert und fungiert als Gateway für institutionelle Kunden und Unternehmen, um an der sich schnell entwickelnden Zukunft von Finanzdienstleistungen teilzunehmen", sagte Mr. Grant. "Ich freue mich, mich Mike Novogratz und den talentierten Fachleuten von Galaxy anzuschließen, die als vertrauenswürdige Partner für Kunden fungieren, während sie daran arbeiten, Krypto- und digitale Assets allgegenwärtig zu machen, Ich freue mich darauf, meine Erfahrungen sowohl in den traditionellen als auch in den Kryptomärkten in Europa einbringen zu können, da wir die Zugänglichkeit und Akzeptanz digitaler Vermögenswerte zu einer institutionellen Realität machen."Informationen zu Galaxy DigitalGalaxy Digital (TSX: GLXY) ist ein diversifiziertes Finanzdienstleistungs- und Anlageverwaltungsunternehmen im Bereich der digitalen Vermögenswerte, Kryptowährungen und Blockchain-Technologie. Das Team von Galaxy Digital verfügt über umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Investment, Portfoliomanagement, Kapitalmärkte, Venture Capital, Vermögensverwaltung und Blockchain-Technologie. Galaxy Digital operiert in fünf synergistischen Geschäftsfeldern: Handel, Vermögensverwaltung, Principal Investments, Investment Banking und Mining. Galaxy Fund Management ist die Marke für digitale Vermögensfonds im Asset Management-Geschäft. Der CEO und Gründer von Galaxy Digital ist Mike Novogratz. Original-Content von: Galaxy Digital Holdings Ltd., übermittelt durch news aktuell