Senseforth.ai, führender Anbieter von Konversations-KI, gab heute eine Investition in Höhe von 14 Millionen USD von Fractal (fractal.ai) bekannt, einem globalen Anbieter von künstlichen Intelligenz- und Analyselösungen für Fortune-500-Unternehmen. Diese Investition wird Senseforth.ai helfen, seine Präsenz bei den Kunden von Fractal weltweit zu skalieren und auszubauen. Diese Investition stärkt auch die Konversations-KI-Angebote von Fractal und treibt seine Mission voran, jede menschliche Entscheidung im Unternehmen zu unterstützen.

Die patentierte und preisgekrönte Zero-Code-Plattform A.ware von Senseforth.ai automatisiert das Kundenerlebnis über digitale Touchpoints für globale Unternehmen. Es wird geschätzt, dass bis 2022 30 der Kundenerfahrungen durch Konversations-KI abgewickelt werden, gegenüber 3 im Jahr 2017. A.ware macht es einfach, Konversations-KI-Lösungen zu erstellen, zu trainieren, bereitzustellen und zu skalieren, um den Umsatz zu steigern, die Kosten zu senken und die betriebliche Effizienz zu verbessern.

Shridhar Marri, CEO und Mitbegründer von Senseforth, sagte: "Diese strategische Investition schafft einen neuen Wachstumsplan für Senseforth.ai. Wir freuen uns sehr, unsere Vision zu verwirklichen, Technologie menschlich zu machen, eine kontinuierliche Mensch-KI-Interaktion zu ermöglichen und komplexe Geschäftsprozesse zu transformieren." Er fügte hinzu: "Wir können jetzt Talente skalieren, das Wachstum beschleunigen, mehr in Forschung und Entwicklung investieren und einen unglaublichen Wert für unsere Kunden schaffen."

Bei der Ankündigung der strategischen Investition sagte Srikanth Velamakanni, Mitbegründer, Group Chief Executive und Vice Chairman von Fractal: "Die Gründer von Senseforth.ai, Shridhar, Krishna und Ritesh, haben ein großartiges Team und eine solide Plattform aufgebaut, die bei namhaften Kunden wie der HDFC Bank in großem Maßstab eingesetzt wird. Die Technologie von Senseforth ist der Konkurrenz voraus, insbesondere wie ihr Leistungsbenchmark auf der Bestenliste des Stanford Question Answering Dataset (SQuAD) 2.0 zeigt." Srikanth fügte hinzu: "Wir freuen uns, mit dem Senseforth.ai-Team zusammenzuarbeiten, um zu ihrer nächsten Wachstumsphase beizutragen."

"Wir sind inspiriert von der Arbeit von Senseforth.ai mit der indischen Regierung, um Technologiebarrieren beim Zugang zu Bürgerdiensten für 700 Millionen Internetnutzer durch Konversations-KI zu beseitigen. Wir freuen uns, mit Senseforth zusammenzuarbeiten und unseren Kunden Konversations-KI-Lösungen anzubieten", sagte Pranay Agrawal, Mitbegründer und Chief Executive Officer von Fractal.

Krishna Kadiri, Chief AI Officer und Mitbegründer von Senseforth, sagte: "Senseforth verfügt über eine robuste F&E- und Innovationskultur und hat sich bereits in den globalen ML-Benchmarks einen Namen gemacht. Diese Investition wird uns helfen, unsere Deep-Learning-Fähigkeiten zu verbessern und fortschrittliche Spitzenforschung in A.ware einzubetten."

Don Vadakan, Chief Sales Officer bei Fractal, sagte: "Senseforths branchenunabhängige Multi-Experience-KI-Plattform wird digitale Lösungen der nächsten Generation vorantreiben. Wir freuen uns darauf, mit A.ware von Senseforth leistungsstarke Anwendungsfälle in allen Branchen für große und mittelständische Unternehmen bereitzustellen."

Ritesh Radhakrishnan, CTO und Mitbegründer von Senseforth, sagte: "Bei Senseforth.ai haben wir A.ware entwickelt, eine der leistungsstärksten und umfassendsten Konversations-KI-Plattformen auf dem heutigen Markt. A.ware automatisiert bereits Milliarden von Gesprächen für Unternehmen auf der ganzen Welt. Diese Investition wird uns helfen, unser Technologiefundament weiter zu stärken und unsere Plattform und Produkte zu skalieren, um der unangefochtene Marktführer im Bereich Konversations-KI zu werden."

Über Senseforth.ai

Senseforth.ai ist eine Konversations-KI-Plattform, die automatisierte, menschenähnliche Konversationen zwischen Organisationen und Menschen in großem Maßstab ermöglicht. Senseforth.ai wurde mit der Vision gegründet, "Technologie menschlich zu machen" und hilft Unternehmen dabei, Kunden mit KI-gestützten Bots zu gewinnen, zu binden und zu unterstützen. Als bevorzugter Partner für Unternehmen in Nordamerika, Europa und APAC hat Senseforth.ai über 100 Lösungen implementiert, die jeden Monat Millionen von Gesprächen verarbeiten, und wurde 2020 von Gartner als "Cool Vendor" im Bereich Konversations-KI-Plattformen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie unter www.senseforth.ai

Über Fractal

Fractal ist einer der weltweit führenden Anbieter von KI und Analytik für die weltweit am meisten bewunderten Fortune-500-Unternehmen. Die Mission von Fractal besteht darin, jede menschliche Entscheidung im Unternehmen zu unterstützen, indem KI, Technik und Design zur Lösung einiger der schwierigsten Probleme der Welt eingesetzt werden.

Zu den Produkten von Fractal gehören Qure.ai, um Radiologen dabei zu unterstützen, bessere diagnostische Entscheidungen zu treffen; Crux Intelligence, um CEOs und Führungskräften dabei zu helfen, bessere taktische und strategische Entscheidungen zu treffen; Theremin.ai, um Investitionsentscheidungen zu verbessern; Eugenie.ai, um Anomalien in Hochgeschwindigkeitsdaten zu finden; und Samya.ai, um das Umsatzwachstumsmanagement für Unternehmen der nächsten Generation voranzutreiben.

Fractal beschäftigt mehr als 2.800 Mitarbeiter an 16 Standorten weltweit, darunter in den USA, Großbritannien, der Ukraine, Indien, Singapur und Australien. Fractal wurde vom Great Place to Work Institute durchweg als eines der besten Unternehmen Indiens bewertet. Von Forrester Research als führend in den Bereichen Customer Analytics Service Providers Wave 2021, Specialized Insights Service Providers Wave 2020 und Computer Vision Consultancies Wave 2020 ausgezeichnet; und im Magic Quadrant 2021 für Daten und Analysen von Gartner als "Honorable Vendor" ausgezeichnet. Weitere Informationen unter fractal.ai.

