Corporate News zu den Geschäftszahlen des ersten Halbjahres 2021 VARTA AG bleibt auf Wachstumskurs - EBITDA-Marge von rund 30 Prozent im Geschäftsjahr 2021 erwartet Bereinigtes EBITDA steigt um rund 10 % auf ca. 112,3 Mio. €.

Konzernumsatz steigt um 1,8 % auf 397,6 Mio. € (2020: 390,7 Mio. €). Operatives Ergebnis im Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries wächst um 2,4 Prozent. Segment Household Batteries entwickelt sich sehr positiv.

Start der Pilotproduktion der Li-Ion-Hochleistungszelle erfolgt wie geplant Ende des Jahres. Steigerung des Konzernergebnisses um 14,3 % auf 45,6 Mio. €.

Ausblick für 2021 ist unverändert positiv: Umsatz und Ergebnis werden im Geschäftsjahr 2021 erneut steigen, bereinigte EBITDA-Marge verbessert sich auf rund 30 %.

Ellwangen, 13.8.2021. Die VARTA AG bleibt auf ihrem Wachstumskurs. Der Konzernumsatz stieg in den ersten sechs Monaten des Jahres 2021 um 1,8 % auf 397,6 Mio. €. Das bereinigte EBITDA stieg um rund 10 % auf 112,3 Mio. €. Damit sieht das Technologieunternehmen aus Ellwangen (Baden-Württemberg) seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Mit der Ende Juni offiziell eröffneten neuen Lithium-Ionen-Zellenfabrik am Standort Nördlingen stehen für die Produktion der kleinen Lithium-Ionen-Rundzellen nun 60.000 Quadratmeter Produktionsfläche zur Verfügung. Die VARTA AG hat somit die Infrastruktur, um bis zu 400 Millionen Zellen pro Jahr produzieren zu können. Die für das zweite Halbjahr avisierten neuen Kundenaufträge laufen derzeit an. Ende des Jahres startet zudem die Pilotproduktion der neuen ultra-hochleistungsfähigen Lithium-Ionen-Rundzelle V4Drive im Format 21700 am Standort Ellwangen. Für die Zelle gibt es bereits einen bestätigten Kundenauftrag. Herbert Schein, Vorstandsvorsitzender der VARTA AG: "VARTA erhöht die Profitabilität in diesem Jahr weiter. Wir haben angekündigt, 2021 das sehr gute operative Ergebnis des vergangenen Jahres noch einmal zu steigern und eine EBITDA-Marge von rund 30 Prozent zu erreichen. Nach den ersten sechs Monaten können wir sagen: Unsere Planungen gehen voll auf. Dazu beigetragen haben alle Unternehmensbereiche. Unsere klare Wachstumsstrategie in allen Segmenten, unsere Fokussierung auf Innovationen und unsere Kompetenz im Lithium-Ionen-Bereich zahlen sich einmal mehr aus." Armin Hessenberger, Finanzvorstand (CFO) der VARTA AG, ergänzt: "Die VARTA AG bestätigt einmal mehr, dass sie hält, was sie verspricht. Unser gutes Ergebnis des ersten Halbjahres werden wir im zweiten Halbjahr weiter steigern und unsere prognostizierten Ziele erfüllen."



VARTA AG - Konzern in Mio. €

2021(1)

2020(1) Umsatz 397,6 390,6 1,8% Bereinigtes EBITDA 112,3 102,1 10% Bereinigte EBITDA-Marge 28,2% 26,1% +2,1 PP (1) Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen

Operatives Ergebnis im Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries steigt weiter Das bereinigte EBITDA im Segment ist von 82,4 Mio. € auf 84,4 Mio. € angestiegen (+2,4 %). Die Ergebnissteigerung ist das Resultat aus weiteren Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen. Daraus resultiert eine bereinigte EBITDA-Marge von 36,2 % im Verhältnis zum Umsatz, was einer Verbesserung um 1,8 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Der Umsatz im Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries erreichte in den ersten sechs Monaten 2021 233,2 Mio. € und liegt damit 2,7 % unter dem Vorjahreszeitraum. Berücksichtigt man hierbei den erhöhten Bestandsaufbau an unfertigen und fertigen Erzeugnissen, liegt der diesjährige Umsatz einschließlich Bestandsaufbau um 5 % über dem entsprechenden Vorjahreswert. Dieser deutliche Bestandsaufbau bei den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen für Hightech-Consumerprodukte, insbesondere für kabellose Premium-Kopfhörer (Hearables) erfolgt, um die bereits angekündigten Kundenprojekte in der zweiten Jahreshälfte erfüllen zu können und entspricht den Erwartungen. Bei den Hörgerätebatterien wurde die weltweite Marktposition weiter gefestigt. Der Konzern profitiert derzeit von seinem sehr robusten Geschäftsmodell bei primären Hörgeräte-Batterien und von der Zunahme der Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Zellen und ist deutlich gewachsen. Im Geschäft mit den Lithium-Ion Battery Packs setzt sich das sehr hohe Wachstum fort.

Segment Lithium-Ion Solutions & Microbatteries in Mio. €

2021(1)

2020(1) Umsatz 233,2 239,7 -2,7% Bereinigtes EBITDA 84,4 82,4 2,4% Bereinigte EBITDA-Marge 36,2% 34,4% +1,8 PP (1) Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen Segment Household Batteries trägt sehr positiv zum Wachstum und Ergebnis bei Das Segment Household Batteries umfasst das Geschäft der Consumer Batteries und die Energiespeicherlösungen. Der Umsatz ist im Geschäftsjahr 2021 von 150,9 Mio. € auf 164,4 Mio. € gestiegen. Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 8,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Das bereinigte EBITDA ist von 19,7 Mio. € auf 27,8 Mio. € angestiegen (+41,6 %), was einer deutlich überproportionalen Steigerung gegenüber der Umsatzentwicklung entspricht. VARTA Consumer Batteries hat durch die Fokussierung auf das Markengeschäft ihre Profitabilität gegenüber dem Vorjahresquartal deutlich verbessert. Das Geschäft mit Energiespeicherlösungen ist im Geschäftsjahr sehr dynamisch gewachsen und hat sich gegenüber dem Vorjahresquartal verdoppelt und damit weitere Marktanteile hinzugewonnen. Die bereinigte EBITDA-Marge liegt bei 16,9 % im Verhältnis zum Umsatz, was einer Verbesserung um 3,9 Prozentpunkte im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Segment Household Batteries: in Mio. €

2021(1)

2020(1) Umsatz 164,4 150,9 8,9% Bereinigtes EBITDA 27,8 19,7 41,6% Bereinigte EBITDA-Marge 16,9% 13,0% +3,9 PP (1) Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen Ausblick: VARTA AG sieht ihre Prognose bestätigt, Aufbau der Pilotlinie für großformatige Lithium-Ionen-Zellen im Plan, potenzielle Produktionskapazitäten für kleine Lithium-Ionen-Zellen verdoppelt Die VARTA AG blickt optimistisch auf die kommenden Monate. Das strukturelle Wachstum der Kernmärkte, die nach eigener Einschätzung starke Marktposition in diesen Kernmärkten sowie die weiterhin hohen Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten werden zu einer positiven Geschäftsentwicklung in 2021 führen. Dieser Ausblick beruht auf der Annahme konstanter Währungskurse und ist unverändert. Es wird für 2021 ein Konzernumsatz von rund 940 Mio. € erwartet. Das entspricht einem hohen einstelligen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahr. Die relative Marge des bereinigten operativen Ergebnisses (EBITDA) soll überproportional auf bis zu 30 % vom Umsatz steigen. Dies entspricht einem Anstieg von bis zu 2,5 Prozentpunkten und unterstreicht die Ertragskraft der VARTA Gruppe. VARTA investiert unverändert in den Ausbau seiner Produktionskapazitäten für Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower) und den Aufbau einer Pilotanlage für großformatige Lithium-Ionen-Rundzellen. Die Aufbauarbeiten für die Pilotlinie sind dabei im Plan. Der Start der Pilotproduktion erfolgt zum Jahresende. Mit dem Ausbau seiner Produktionsflächen am Standort Nördlingen hat die VARTA AG ihre potenziellen Produktionskapazitäten nun verdoppelt. Die für die zweite Jahreshälfte geplanten Kundenaufträge laufen bereits an. Das Unternehmen ist auch angesichts der weltweit anhaltenden Covid-19 Pandemie und der schwankenden Infektionsraten sehr gut aufgestellt. Die Produktion an den eigenen Standorten läuft seit Beginn der Pandemie ohne Unterbrechungen, Auswirkungen auf die Lieferketten gab es nicht.[1] Halbjahresbericht unter:

https://www.varta-ag.com/publications/

Termine: 11.11.2021 Zwischenmitteilung 3. Quartal 2021 Kontakt: Bernhard Wolf Dr. Christian Kucznierz Head of Investor Relations Head of Corporate Communications Tel: +49 79 61 921-2969 T: +49 79 61 921 2727 bernhard.wolf@varta-ag.com christian.kucznierz@varta-ag.com Über VARTA AG

Die VARTA AG produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Als Muttergesellschaft der Gruppe ist sie in den Geschäftssegmenten "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" und "Household Batteries" tätig.

Das Segment "Lithium-Ion Solutions & Microbatteries" fokussiert sich auf das Mikrobatterien-, Lithium-Ionen-CoinPower-, Lithium-Ionen-Rundzellen (Lithium-Ion Large Cells) sowie auf das Lithium-Ionen-Batteriepack-Geschäft. Durch intensive Forschung und Entwicklung setzt VARTA in vielen Bereichen der Lithium-Ionen-Technologie und bei Mikrobatterien weltweite Maßstäbe und ist so anerkannter Innovationsführer in den wichtigen Wachstumsmärkten der Lithium-Ionen-Technologie sowie bei primären Hörgerätebatterien. Das Segment "Household Batteries" umfasst das Batteriegeschäft für Endkunden, darunter Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Portable Power (Power Banks) und Leuchten sowie Energiespeicher.

Der VARTA AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.600 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.[1] Beeinträchtigungen des Geschäfts unserer Kunden durch COVID-19 sind ebenso wenig auszuschließen wie Wechselkursschwankungen zwischen USD und EUR.

