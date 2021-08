Aktien: Novavax verschiebt Zulassungsantrag erneut - Aktie steigt trotzdem

Anzeige / Werbung Novavax meldet zwar vielversprechende Daten aus klinischen Studien zu seinem Covid-19-Impfstoff. Einen Zulassungsantrag in den USA gibt es aber noch nicht - die Aktie legt dennoch weiter zu. Mit Biontech und Moderna liefern zwei Biotechnologieunternehmen neuartigen mRNA-Impfstoff gegen das Coronavirus. Astrazeneca und Johnson & Johnson produzieren dagegen herkömmlich entwickelte Vakzine gegen Covid-19. Mit Novavax steht ein weiteres Unternehmen bereit - aber die Zulassung verzögert sich. Hier können Sie Aktien provisionsfrei kaufen und Aktionen der Top-Trader automatisch kopieren - zu ihrem eigenen Vorteil. Wie die US-Biotechfirma mitteilte, verschiebt sie ihren US-Antrag für die Zulassung eines Corona-Impfstoffs. Der Antrag für eine Notfallzulassung werde wohl erst im vierten Quartal erfolgen, hieß es. Bislang war das dritte Quartal angepeilt worden. Es ist nicht das erste Mal, dass Novavax die Zulassungsbeantragung verschiebt. Ein Grund dafür sei der erschwerte Zugang zu Rohstoffen für die Produktion des Vakzins, hieß es von Unternehmensseite. Gleichzeitig sprach Novavax eigenen Angaben zufolge aber von vielversprechenden klinischen Daten. Novavax-Aktie mit neuem Anlauf Die Aktie von Novavax pendelte in den vergangenen Monaten überwiegend seitwärts. Seit Mitte Mai hat sich ein leichter Aufwärtstrend gebildet. Auch der MACD (Momentum) hat wieder zugelegt und stützt den jüngsten Aufschwung. Ein Test des Widerstands bei rund 263 Dollar erscheint möglich. Der nächste Widerstand liegt bei rund 330 Dollar. Enthaltene Werte: GB0009895292,US60770K1079,US6700024010,US09075V1026,NL0015436031

