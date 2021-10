Positive Neuigkeiten von Novavax: Das Unternehmen reicht für seinen proteinbasierten Covid-19-Impfstoffkandidaten den Zulassungsantrag bei der zuständigen Behörde in Großbritannien ein. Weitere Einreichungen sollen dem Vernehmen nach in Kürze folgen. Im vorbörslichen US-Handel verbucht die Aktie klare Zugewinne.Der Antrag markiere den ersten proteinbasierten Covid-19-Impfstoff, der bei der britischen Genehmigungsbehörde (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency, kurz) MHRA zur Zulassung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...