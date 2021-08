Welche Themen sind am Freitagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Bislang sind knapp 11.000 Menschen in Deutschland an Covid-19 erkrankt, obwohl sie vollständig geimpft sind, Bahnstreik beendet und Reebok kommt wieder in amerikanische Hände.Reebok-Eigentümer Adidas stößt die Marke nach 15 Jahren ab.

Den vollständigen Artikel lesen ...