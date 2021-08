Der DAX bleibt in Reichweite der 16.000-Punkte-Marke. Nach zwei Rekordtagen, die den DAX in der Spitze bis auf 15.964 Zähler führten, sieht es am Freitag nach einem wenig bewegten Start aus. Allerdings war dies zuletzt häufiger der Fall, bevor im Laufe des Tages Bewegung in den Markt kam. Der Broker IG taxierte den DAX zuletzt knapp mit 0,06 Prozent im Plus auf 15.948 Punkte. Derzeit steuert der Leitindex auf ein Wochenplus von 1,2 Prozent zu.Auf dem nun erreichten hohen Niveau sehen Börsianer derzeit ...

