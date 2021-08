DGAP-News: Fast Finance24 Holding AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Fast Finance24 Holding AG: Standard Vape Corporation mit positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2021



13.08.2021 / 08:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Fast Finance 24 Holding AG: Standard Vape Corporation mit positiver Umsatz- und Ergebnisentwicklung im ersten Halbjahr 2021



Berlin, den 13.08.2021 - Die Fast Finance 24 Holding AG (ISIN: DE000A1PG508) kann bereits kurz nach Einbringung ihrer beiden Tochtergesellschaften FF24 Ventures GmbH und FF24 Merchant Services GmbH in die Standard Vape Corporation (SVAP) über eine positive Geschäftsentwicklung der SVAP im ersten Halbjahr 2021 berichten. Die Halbjahreszahlen finden Sie als PDF zum Download hier: https://ff24pay-corp.com/filings/



Im ersten Halbjahr 2021 haben die neuen Tochtergesellschaften der SVAP, an der die Fast Finance 24 Holding AG 90 % der Anteile hält und welche in Kürze in die "FF24 Pay Corporations" umfirmiert werden soll, zusammen deutlich auf 649 TUSD (Vj. 44 TUSD) erhöhte Umsatzerlöse sowie einen Halbjahresüberschuss von 73 TUSD (Vj. Halbjahresgewinn von 20 TUSD) erwirtschaftet. Bis zur Einbringung der beiden Tochtergesellschaften erzielte die SVAP ihren Umsatz aus dem Geschäft mit der E-Zigaretten-Technologie, welches zum Bilanzstichtag 30. Juni 2021 veräußert wurde.



Zudem kann die Fast Finance 24 Holding AG über folgende operative Fortschritte berichten: Bei der FF24 Merchant Services GmbH (Geschäftsfeld Payment) können Dritte auf der Website https://www.ff24payments.com/home den Onboarding-Prozess durchlaufen, mehrere Anfragen werden derzeit bereits geprüft. Bezogen auf das Geschäftsfeld Pay der FF24 Ventures GmbH wird die Lizenz in alle 27 Länder der EU gepassportet. Zudem stehen über eine Million Kundendaten für das Onlinebanking zur Verfügung.



Der zuvor angekündigte Wechsel der Gesellschaftsorgane der SVAP fand bereits statt. So wird die SVAP von ihrem CEO Andreas Garke geleitet, Herr Armin Dartsch hat den Posten des Director übernommen. Desweiteren wurde Herr Sayed Iqbal als CFO ernannt, welcher bereits seit Jahresbeginn 2020 die Fast Finance 24 Holding AG als Finanzmanager unterstützt.

Im ersten Halbjahr 2021 haben die neuen Tochtergesellschaften der SVAP, an der die Fast Finance 24 Holding AG 90 % der Anteile hält und welche in Kürze in die "FF24 Pay Corporations" umfirmiert werden soll, zusammen deutlich auf 649 TUSD (Vj. 44 TUSD) erhöhte Umsatzerlöse sowie einen Halbjahresüberschuss von 73 TUSD (Vj. Halbjahresgewinn von 20 TUSD) erwirtschaftet. Bis zur Einbringung der beiden Tochtergesellschaften erzielte die SVAP ihren Umsatz aus dem Geschäft mit der E-Zigaretten-Technologie, welches zum Bilanzstichtag 30. Juni 2021 veräußert wurde.Zudem kann die Fast Finance 24 Holding AG über folgende operative Fortschritte berichten: Bei der FF24 Merchant Services GmbH (Geschäftsfeld Payment) können Dritte auf der Website https://www.ff24payments.com/home den Onboarding-Prozess durchlaufen, mehrere Anfragen werden derzeit bereits geprüft. Bezogen auf das Geschäftsfeld Pay der FF24 Ventures GmbH wird die Lizenz in alle 27 Länder der EU gepassportet. Zudem stehen über eine Million Kundendaten für das Onlinebanking zur Verfügung.Der zuvor angekündigte Wechsel der Gesellschaftsorgane der SVAP fand bereits statt. So wird die SVAP von ihrem CEO Andreas Garke geleitet, Herr Armin Dartsch hat den Posten des Director übernommen. Desweiteren wurde Herr Sayed Iqbal als CFO ernannt, welcher bereits seit Jahresbeginn 2020 die Fast Finance 24 Holding AG als Finanzmanager unterstützt. Über die Fast Finance 24 Holding AG

Die Fast Finance 24 Holding AG ist eine international tätige Beteiligungsgesellschaft mit Sitz in Berlin, die sich vornehmlich an europäischen Internet-Unternehmen beteiligt. Typischerweise fokussiert sich die FF24 dabei auf die Segmente Finanzen, Marketing, Kommunikation und IT.



Kontakt:

Fast Finance 24 Holding AG, Uhlandstr. 165, 10719 Berlin, T. +49 (0)30 - 7262 1234-4, F. +49 (0)30 - 7262 1234-1, E-Mail: ir@ff24.com www.fastfinance24.com/de/



13.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de