Der Goldpreis schickt sich an, den zweiten Wochenverlust in Folge zu erzielen. Aktuell beläuft sich das Minus auf 3,5 Prozent.Steigende Zahlen bei Corona-Neuinfektionen sorgen für Spekulation, dass die Notenbanken weltweit ihre ultraexpansive Geldpolitik fortsetzen könnten. Der Inflation würde dies dann möglicherweise weiteren Auftrieb verleihen. Die am gestrigen Donnerstag veröffentlichten Produzentenpreise stiegen zum Beispiel um 7,3 Prozent p.a. an und markierten damit den höchsten Wert ...

