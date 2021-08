Käufer ist Authentic Brands, für die das 2,5 Mrd. $ schwere Geschäft der größte Zukauf der Unternehmensgeschichte ist. Der Großteil wird bei Abschluss der Transaktion in bar gezahlt, der Rest wird in Form von aufgeschobenen und bedingten Gegenleistungen geleistet. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2022 erwartet. Bei 757 Mio. € Buchwert für Reebok fällt somit ein Buchgewinn an. Gekauft hatte man Reebok für 3,1 Mrd. €. Den Großteil der Erlöse sollen die Aktionäre erhalten. Für uns eine Halteposition.



