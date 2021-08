NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Jefferies hat die Einstufung für Nordex nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Trotz guter Zahlen des Windturbinenherstellers habe der Markt auf den kurzfristigen Preisdruck negativ reagiert, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er schraubte die Erwartungen an die Profitabilität im laufenden Jahr herunter. Gleichzeitig lobte er aber die Verbesserungen beim Auftragseingang, der Profitabilität und in der Bilanz./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / 17:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 17:02 / ET



ISIN: DE000A0D6554

