Der DAX blieb auch gestern in Rekordlaune. Sein am Vortag markiertes Allzeithoch wurde bereits wieder übertroffen. Auch der Dow Jones markierte mal wieder eine neue Bestmarke. Bei den Einzelwerten geht es heute um Disney, Amazon, AirBnB, BioNTech, Virgin Galactic, Baidu, Deutsche Telekom, Adidas, Varta, Encavis, Knorr-Bremse und Zooplus. Thomas Bergmann vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Franziska Schimke mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.