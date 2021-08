DAX: Na also, geht doch! Nach langem Herantasten an seine Rekordmarke und einigen äußerst knappen Versuchen knackte der DAX am Mittwoch sein bisheriges Allzeithoch - und wo er schon einmal dabei war, setzte er am Donnerstag gleich noch eins drauf. Nun liegt der DAX-Rekordstand bei 15.964 Zählern. Grund zur Freude gab es indes auch bei einigen DAX-Unternehmen, wie Sie in unserem Spezialeinblick erfahren. Auch bei Einzelwerten gab es spannende Entwicklungen: Bayer Hinter dem Bayer-Konzern liegen wahrlich ...

