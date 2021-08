Der Kurs des Euro hat sich am Freitag im frühen europäischen Handel nur wenig verändert gezeigt und damit weiter stabil über 1,17 US-Dollar gehalten. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde gegen 8.30 Uhr bei 1,1737 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die EZB hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1739 Dollar festgesetzt. In New York notierte ...

