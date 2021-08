NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen von 28,88 auf 30,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Handelskonzern habe ein weiteres starkes Quartal hingelegt, schrieb Analyst William Woods in einer am Freitag vorliegenden Studie. Sowohl in den USA als auch in Europa bleibe die Nachfrage hoch. Mit den nach oben geschraubten Zielen für das Jahr zeige sich das Unternehmen aber noch immer von der vorsichtigen Seite./bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2021 / 23:01 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NL0011794037

