Die Hobbits, Elben und Orks aus Mittelerde ziehen um: Die Amazon-Streamingserie "Der Herr der Ringe" wird künftig in Großbritannien gedreht und nicht mehr in Neuseeland - sehr zum Unmut der Regierung in Wellington."Die Regierung wurde gestern über diese Entscheidung informiert", sagte der Minister für wirtschaftliche Entwicklung, Stuart Nash, am Freitag. Die Ankündigung des Produzenten Amazon Studios sei "enttäuschend", so der Politiker.Als Reaktion will Neuseeland nun einen fünfprozentigen ...

