Dem Umbau bei Mediamarkt und Saturn fallen einige Filialen zum Opfer. Die Muttergesellschaft Ceconomy will sich in Zukunft auf kleinere Standorte fokussieren. Der Elektronikkonzern Ceconomy schließt eine Reihe seiner Filialen in Deutschland. Insgesamt würden in dem noch bis Ende September laufenden Geschäftsjahr 13 Mediamarkt- und Saturn-Filialen in Deutschland dicht gemacht, sagte Finanzvorstand Florian Wieser am Donnerstag in Düsseldorf. Hinzu kämen 10 bis 15 Filialen im Ausland. Der Manager bemühte sich allerdings gleichzeitig, Sorgen über eine ...

