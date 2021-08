18. August 2021 Veranstaltung zur Vorstellung einer Cricket-Lizenz, eines Cricket-Verbandes, eines globalen Sportnetzwerks, einer globalen Sportagentur und eines globalen Sport-Sicherheitsanbieters

Verimatrix, (Paris:VMX) (Euronext Paris: VMX), der führende Anbieter von Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, gab heute bekannt, dass Christopher Rae, Senior Vice President, am Mittwoch, den 18. August 2021, an der Webinar-Veranstaltung der SportsPro Insider Series SportsPro Insider Series teilnehmen wird.

Die eintägige Online-Veranstaltung trägt den Titel "OTT Broadcast A new Age of Sports" und umfasst aufschlussreiche Podiumsdiskussionen mit einigen der führenden Experten im Sportgeschäft. Um 15 Uhr BST (16 Uhr MEZ) wird Rae neben den folgenden vier Teilnehmern an der Podiumsdiskussion "Developing Integrated OTT Commercial Strategies" teilnehmen:

Dan Cohen Senior Vice President, Octagon (Moderator)

Richard Calacci Chief Revenue Officer, Overtime

Rob Calder Commercial Director, The Hundred

Mike Morris Digital Commercial Strategist, Media Rights, Cricket Australia

Die Veranstaltung soll den Teilnehmern dabei Unterstützung bieten, maßgeschneiderte Erlebnisse für eine neue Ära der Sportübertragung zu schaffen. Die SportsPro Insider Series ist ein geeigneter Ort, um zu diskutieren, wie Rechteinhaber, OTT-Dienste und Content-Aggregatoren den unterschiedlichen Arten von Fans einen ansprechenden Mehrwert bieten können. Die Anmeldung ist kostenfrei.

Die Lösungen von Verimatrix für die Sicherheit von Inhalten und Anwendungen in der Sportbranche tragen dazu bei, Fans mit einem nahtlosen Erlebnis auf jedem Bildschirm oder jeder Plattform zu begeistern. Gleichzeitig bieten sie die bewährte Skalierbarkeit, die große Live-Event-Übertragungen erfordern. Verimatrix schützt Sport-Apps, rationalisiert Authentifizierungsprozesse und erkennt und verhindert Piraterie, um wertvolle Einnahmequellen zu erhalten.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) unterstützt die moderne vernetzte Welt mit Sicherheit für Menschen. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, menschenzentrierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken setzen auf Verimatrix, um alles zu sichern von Premium-Filmen und Live-Sport-Streaming über sensible Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu unternehmenskritischen mobilen Anwendungen. Wir ermöglichen die vertrauenswürdigen Verbindungen, auf die sich unsere Kunden verlassen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse zu bieten. Verimatrix hilft Partnern, schneller auf den Markt zu kommen, einfach zu skalieren, wertvolle Einnahmequellen zu schützen und neue Geschäftsaktivitäten zu entwickeln. Besuchen Sie www.verimatrix.com.

