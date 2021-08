Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ITRAXX Senior Financials präsentierte sich zuletzt relativ schwankungsarm, sodass die 54er Marke immer nur kurzzeitig in den Fokus gerät, so die Analysten der Helaba.Für den Bankenindex des STOXX 600 sei es gestern leicht abwärts gegangen. Insofern erscheine es in den kommenden Tagen lohnenswert, nach Anzeichen für eine mögliche Wende Ausschau zu halten, zumal der zuletzt vollzogene Anstieg relativ steil verlaufen sei und eine harmonische Bewegung nahezu komplettiert worden sei. Auf dem Primärmarkt stelle sich das Bild unverändert dar. Neuemissionen oder Mandatieren würden weiterhin Fehlanzeige bleiben. ...

