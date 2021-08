Zooplus-Übernahme treibt Merger-Index auf Allzeithoch!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Der Finanzinvestor Hellman & Friedman bieten Zooplus-Aktionären 390 Euro pro Aktie. Der Anteilsschein des Online-Tierhändlers legte heute zur Börseneröffnung rund 40 Prozent zu und zog den Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index auf ein neues Allzeithoch.

Seit Auflegung des Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index ist die Aktie des Onlinehändlers für Tierbedarfshändler Zooplus in dem Barometer vertreten. Der Indexberater hat an dem Wert auch festgehalten als die Geschäfte weniger Dynamik zeigten. Das zahlte sich nun aus. Heute wurde nun ein Übernahmeangebot angekündigt. Der Angebotspreis von 390 Euro übertrifft alle bisher erreichten Kurse deutlich.

In den vergangenen Wochen gab es zudem einige Übernahmen bei kleineren Werten. Wie im Fall von Zooplus suchen Beteiligungsfirmen nach interessanten Zielen. Dabei rückt auch immer mehr das Wachstumspotenzial der Firmen in den Vordergrund. "Das macht Hoffnung für die weitere Entwicklung des Index. In ihm sind Firmen enthalten, die diesen Anspruch gerecht werden: Gute Marktposition und Wachstumspotenzial. Ein spannendes Beispiel ist etwa die Aktie von Home24. Der Online-Möbelhändler wächst schnell, ist schon profitabel und hat ein starkes Standbein in Südamerika. Die Branche könnte zudem vor einem Konsolidierungsschritt stehen. Es liegen also genau die gleichen Bedingungen vor, die bei Zooplus das hohe Angebot ausgelöst haben", erklärt Jörg Lang der als Index-Berater für die Zusammensetzung des Korbs maßgeblich mitverantwortlich ist.

Der Solactive German Mergers & Acquisitions Performance-Index, an dessen Entwicklung das Indexzertifikat eins zu eins und ohne Laufzeitbegrenzung teilnimmt, enthält deutsche Aktiengesellschaften, die mit einer vergleichsweise hohen Wahrscheinlichkeit das Ziel einer Firmenübernahme werden könnten. Welche Unternehmen das sind, darüber entscheidet vierteljährlich ein Index-Komitee. Aktuell zählen neben Zooplus unter anderem die Aktien von Aixtron, K+S, ProSiebenSat.1 und Teamviewer zum Index.

Ein ähnlicher Ansatz wird auch beim Solactive European Mergers & Acquisitions Index NTR verfolgt. Der primäre Unterschied ist die regional breitere Diversifizierung auf Europa. Derzeit umfasst das Aktienbarometer unter anderem Aixtron, AMS, Basilea Pharmaceutical, OCI und Tomtom. Die Indexzertifikate vollziehen die Entwicklung des jeweiligen Index. Steigt der Index legt das Indexzertifikat zu und umgekehrt. Ein schwacher Gesamtmarkt oder Verluste einiger Indexmitglieder können den gesamten Index und damit auch den Wert des Zertifikats unter Druck setzen.

Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 14.08.2015 - 13.08.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Investmentmöglichkeiten

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Gebühr Finaler Bewertungstag Solactive German Mergers & Acquisitions Performance Index HU5JPC 47,20 1,0% p.a. Open End* Solactive European Mergers & Acquisitions Index NTR HZ0H11 14,10 1,0% p.a. Open End*

*Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat außerordentlich zu kündigen und zum jeweils angemessenen Marktwert zurückzuzahlen; Information zur Funktionsweise des Produkts Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 13.08.2021; 09:44 Uhr

Bildnachweis:

shutterstock: maxsattana

