Als einer der führenden Anbieter systemrelevanter Software und Services für die internationale Finanzindustrie bietet SDS (Software Daten Service) mit SDS Professional Testing auch zukunftssichernde Software Testing-Lösungen mit AI-Komponenten in der DACH-Region an.

SDS (Software Daten Service) ist in Europa als ein führender Anbieter hochperformanter Software für Wertpapierabwicklung und angrenzender Services etabliert. Der Großteil österreichischer Banken und eine Vielzahl von Finanzinstituten in Deutschland und Luxemburg setzen auf das SDS Flaggschiff SDS GEOS als Standardsoftware für die automatisierte und globale Wertpapierabwicklung. Besonders in den letzten 1,5 Jahren konnte sich SDS als systemrelevanter, stabiler und höchst zuverlässiger Technologiepartner von Banken und Neo-Tradern behaupten. In Spitzenzeiten wurden mehrere hundert Millionen Wertpapiertransaktionen über die SDS-Systeme problemlos und performant abgewickelt.

Ein Qualitäts- und Leistungsbeweis der zu einem hohen Anteil dem auf Software Testing-Lösungen spezialisierten SDS-Bereich zurückzuführen ist. SDS Software Testing zeichnet nicht nur für die Qualitätssicherung von Eigenprodukten für Financial Market Operations sondern, auch für die End-to-End-Verantwortung für konvergente Anwendungstests für das Mobilfunk- und Entertainment-Business der Deutschen Telekom AG in Österreich verantwortlich. Auch hier kommen Ansätze zur Erhöhung des Anteils der Testautomatisierung durch AI-Implementierung zum Einsatz. Insbesondere bei Prozessen rund um den Kauf eines Produktes und die Verteilung der Kundendaten in den Systemen ist der Einsatz KI-gestützter Tests als erfolgreicher Ansatz ausweisbar.

Da der strategische Stellenwert der digitalen Transformation speziell in den beiden letzten Jahren noch einmal massiv an Bedeutung zugelegt hat, entstehen laufend neue Herausforderungen für die Qualitätssicherung der IT-Systeme. Virtuelle Teams und vernetzte Systemen, agile Prozesse und neue Delivery-Modelle machen es notwendig, Testing und die damit verbundenen Prozesse neu zu positionieren.

"Wir wissen, dass viele Unternehmen in DACH aus den unterschiedlichsten Branchen das Outsourcing ihrer IT-Softwaretests in Betracht ziehen. Wir laden sie alle ein, von unserem fachlichen Know-how, höchsten Qualitäts-Standards und dem Einsatz von AI im Software Testing zu profitieren." kommentieren SDS Geschäftsführer Ernst Kendlbacher und Thomas Weissenböck, Bereichsleiter Software Testing, die SDS Vertriebsoffensive.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210813005102/de/

Contacts:

Herbert Reinisch

marketing@sds.at