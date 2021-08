München (ots) - Die Blue Cap AG ("Blue Cap") hat gestern eine Kapitalerhöhung um 10% des Grundkapitals gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Altaktionäre erfolgreich umgesetzt. Die Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten. Es wurden 399.662 neue Aktien zu einem Preis von EUR 27,02 je Aktie ausgegeben: dadurch reduziert sich die Beteiligung der PartnerFonds AG i.L. ("PartnerFonds") an Blue Cap auf unter 42%. Für Blue Cap ergibt sich durch die Emission ein Erlös von ca. EUR 10,8 Mio. Die zufließenden Mittel werden teilweise zur Refinanzierung der in der vergangenen Woche angekündigten Akquisition der HY-LINE Verwaltungs GmbH sowie zur Finanzierung weiteren Wachstums der Blue Cap Gruppe verwendet. Zudem wird mit der Transaktion die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Aktien erhöht, mit dem Ziel die Handelsliquidität und die Attraktivität der Blue Cap-Aktie weiter zu steigern.PartnerFonds unterstützt die Emission, die sehr gut zur Liquidationsplanung der Gesellschaft passt. Trotz der beschlossenen Liquidation der PartnerFonds werden auch weiterhin keine Aktien der Blue Cap über den börslichen Handel verkauft, sondern die Verwertung soll kursschonend und außerbörslich realisiert werden. Wie bereits zuvor kommuniziert, ist eine Verwertung der Aktien aufgrund des laufenden Sperrjahres erst ab Januar 2022 geplant.Dr. Henning von Kottwitz, Abwickler der PartnerFonds AG i.L., kommentierte: "Die erfolgreiche Kapitalerhöhung von Blue Cap zeigt das große Interesse gerade von institutionellen Investoren an der Blue Cap Aktie. Gleichzeitig erhält Blue Cap neue Mittel, um den erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen. Dieses dient der Steigerung des Wertes unserer Beteiligung und ist damit auch eine sehr gute Nachricht für unsere Aktionäre."Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:PartnerFonds AG i.L.Widenmayerstraße 5080538 MünchenTelefon: +49 (0)89 - 614 240 200Fax: +49 (0)89 - 614 240 299Email: info@partnerfonds.agOriginal-Content von: PartnerFonds AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126829/4993206