Der Finanzinvestor Hellman & Friedman will Zooplus übernehmen. Satte 390 Euro je Aktie in bar werden für den Online-Tierbedarfshändler geboten - insgesamt 2,8 Milliarden Euro. Anleger können sich über einen Aufschlag von 40 Prozent freuen.Hellman & Friedman bietet den Zooplus-Aktionären 390 Euro je Aktie in bar, wie die Unternehmen am Freitag in München und Luxemburg mitteilten. zum Xetra-Schlusskurs ...

Den vollständigen Artikel lesen ...