Die Analysten von Jefferies haben die Bewertung für die Aktien von Nordex nach Quartalszahlen auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Trotz guter Zahlen des Windturbinenherstellers habe der Markt auf den kurzfristigen Preisdruck negativ reagiert, so die Experten in einer heute veröffentlichten Studie. Man schraubte die Erwartungen an die Profitabilität im laufenden Jahr herunter. Gleichzeitig lobte man aber die Verbesserungen beim Auftragseingang, der Profitabilität und in der Bilanz. ...

