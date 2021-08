Das im Mai an die Börse gegangene Elektronik-Unternehmen Katek hat am Freitag seine Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2021 vorgelegt. Zwischen Januar und Juni haben die Münchner sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich gesteigert. An der Börse kommen die Zahlen gut an, die Aktie liegt deutlich im Plus.Im ersten Halbjahr 2021 setzte das Elektronikunternehmen mit 271 Millionen Euro 49 Prozent mehr um als im Vergleichszeitraum 2020. Das Konzernergebnis verdreifachte sich auf 7,8 Millionen ...

