Die Ölpreise sind am Freitag gefallen. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern ist die Sorge vor Maßnahmen führender Industriestaaten gegen die Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus wieder stärker in den Vordergrund gerückt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostet am Vormittag 70,64 US-Dollar. Das sind 67 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fällt um 71 Cent auf 68,38 Dollar.In vielen Industriestaaten steigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...