Aachen, Germany (ots/PRNewswire) - Elektor präsentiert das neue Fachbuch 'Raspberry Pi Pico' (https://www.elektor.de/raspberry-pi-pico-de?utm_source=cision&utm_medium=cision0821&utm_campaign=picobook) von Dogan Ibrahim über das Raspberry Pi Pico Board.Mehr als 50 Grundlagenprojekte mit MicroPython und dem RP2040-Mikrocontroller.Der Raspberry Pi Pico ist eine leistungsstarke Mikrocontroller-Platine, die speziell für das Physical Computing - also hardwarenahe Anwendungen - entwickelt wurde. Der Raspberry Pi Pico kann so programmiert werden, dass er eine einzelne Aufgabe sehr effizient ausführt und ermöglicht so schnelle Steuerungs- und Überwachungsanwendungen in Echtzeit. Der "Pico", wie wir ihn nennen, basiert auf dem schnellen, effizienten und kostengünstigen Dual-Core ARM Cortex-M0+ RP2040 Mikrocontroller-Chip, der mit bis zu 133 MHz läuft und über 264 KB SRAM und 2 MB Flash-Speicher verfügt. Neben dem großen Speicher hat der Pico noch weitere attraktive Eigenschaften, darunter eine große Anzahl von GPIO-Pins sowie gängige Schnittstellen wie ADC, SPI, I2C, UART und PWM. Als Krönung bietet der Chip schnelle und genaue Timer, eine Hardware-Debug-Schnittstelle und einen internen Temperatursensor.Zur Programmierung lassen sich leicht die gängigen Hochsprachen wie MicroPython oder C/C++ verwenden. Dieses Buch ist eine Einführung in die Verwendung des Pico mit der Programmiersprache MicroPython. In allen Projekten wird die Thonny-Entwicklungsumgebung (IDE) eingesetzt.Über 50 Projekte decken folgende Themen ab:- Installation von MicroPython auf dem Raspberry Pi Pico- Timer-Interrupts und externe Interrupts- Projekte mit Analog-Digital-Wandler (ADC)- Verwendung des internen sowie externer Temperatursensoren- Datenlogger- Projekte zur PWM, UART, I2C-Bus und SPI-Bus- Wi-Fi und Bluetooth für die Kommunikation mit Smartphones- Projekte mit dem Digital-Analog-Wandler (DAC)Alle in diesem Buch 'Raspberry Pi Pico' (https://www.elektor.de/raspberry-pi-pico-de?utm_source=cision&utm_medium=cision0821&utm_campaign=picobook) vorgestellten Projekte wurden vollständig getestet und sind funktionsfähig. Es werden keine Programmier- oder Elektronikkenntnisse vorausgesetzt, um sie nachzuvollziehen. Für alle beschriebenen Projekte gibt es kurze Beschreibungen, Blockdiagramme, detaillierte Schaltpläne und vollständige MicroPython-Programmlistings. Die Listings sind auch auf der zum Buch gehörenden Elektor-Webseite (https://www.elektormagazine.de/articles/raspberry-pi-pico-essentials-ein-beispiel-kapitel-wlan-mit-dem-raspberry-pi-pico?utm_source=cision&utm_medium=cision0821&utm_campaign=picobook) zu finden.