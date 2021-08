Mainz (ots) -Thea Dorn lädt am Freitag, 27. August 2021, 23.10 Uhr im ZDF, zum nächsten "Literarischen Quartett" ein. Gäste sind der Schauspieler und Schriftsteller Christian Berkel, der Literaturkritiker und Schriftsteller Ijoma Mangold und der Regisseur und Schriftsteller David Schalko. Zusammen mit Gastgeberin Thea Dorn diskutieren sie über Neuerscheinungen dieses Sommers von Jenny Erpenbeck, Eva Menasse, Sigrid Nunez und Klaus Pohl. In der ZDFmediathek ist die Sendung bereits am Freitag, 27. August 2021, ab 16.00 Uhr abrufbar.Jenny Erpenbeck: "Kairos"Vor dem Hintergrund der untergehenden DDR und des Umbruchs nach 1989 erzählt die Schriftstellerin von den Abgründen des Glücks - vom Weg zweier Liebender im Grenzgebiet zwischen Wahrheit und Lüge, Obsession und Gewalt, Hass und Hoffnung. Alles im Leben der zwei Protagonisten, der neunzehnjährigen Katharina und des Mittfünfzigers Hans, verwandelt sich noch in derselben Sekunde, in der es geschieht, in etwas Verlorenes.Eva Menasse: "Dunkelblum"Hinter der bieder und unaufgeregt wirkenden Fassade der Kleinstadt Dunkelblum verbirgt sich die Geschichte eines furchtbaren Verbrechens. Das Wissen darüber verbindet die Älteren seit Jahrzehnten - genauso wie ihr Schweigen über Tat und Täter. Es habe sich auf immer erledigt, glauben die Bewohner. In den Spätsommertagen des Jahres 1989 aber, während hinter der nahegelegenen Grenze zu Ungarn bereits Hunderte DDR-Flüchtlinge auf die Grenzöffnung warten, trifft ein rätselhafter Besucher in der Stadt ein, und unvermittelt geraten die Dinge in Bewegung. Eva Menasse entwirft ein Geschichtspanorama am Beispiel einer fiktiven Stadt in Österreich, die zum Schauplatz der Weltpolitik wird, und erzählt vom Umgang seiner Bürger mit einer historischen Schuld.Sigrid Nunez: "Was fehlt dir"Was hat das Schicksal anderer Menschen mit dem eigenen Leben zu tun? Die amerikanische Schriftstellerin sucht Antworten auf diese Frage in der Begegnung mit höchst unterschiedlichen Individuen, ihrer Traurigkeit, ihrem Mut, ihrer Zuversicht. Am Beispiel einer verflossenen Liebe, einer verunsicherten Airbnb-Gastgeberin oder einer Jugendfreundin, die unheilbar krank ist und um einen großen Gefallen bittet, erforscht die Autorin, was es heißt, am Leben zu sein. Ein Roman über das emphatische Einfühlen und darüber, dass Menschen viel mehr füreinander tun können, als sie vielleicht meinen, wenn sie wieder lernen, genau hinzuhören.Klaus Pohl: "Sein oder Nichtsein"Wie entsteht ein Kunstwerk? Dem versucht der Autor auf die Spur zu kommen und erzählt von der Entstehung der "Hamlet"-Inszenierung 1999 des Starregisseurs Peter Zadek, die Theatergeschichte schrieb. Wie sich eine Gruppe der besten Theaterschauspielerinnen und -schauspieler, darunter Angela Winkler, Ulrich Wildgruber, Otto Sander und Eva Mattes, auf eine Reise ins Unbekannte begibt, erfahren die Leserinnen und Leser dabei hautnah. Und sie erleben fortlaufend Abenteuer, heftige Kämpfe, aufkeimende Liebesgeschichten, Zorn und Hingabe, Hysterie und Selbstzweifel, Tragödien und Komödien aber auch den Zauber des Entdeckens und Gelingens."Das Literarische Quartett" wird im Rang-Foyer des Berliner Ensembles aufgezeichnet, zurzeit ohne Publikum. Das nächste "Literarische Quartett" wird am Freitag, 15. Oktober 2021, ausgestrahlt.Die aktuelle Sendung ist spätestens ab Montag, 30. August 2021, 12.00 Uhr, auch als Podcast bei Deutschlandfunk Kultur unter https://kurz.zdf.de/f2ZR/ verfügbar.Bücherliste:Jenny Erpenbeck: Kairos, PenguinEva Menasse: Dunkelblum, Kiepenheuer & WitschSigrid Nunez: Was fehlt dir, Aufbau VerlagKlaus Pohl: Sein oder Nichtsein, Galiani BerlinAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 - 2099-1096;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über presseportal.zdf.de/presse/dasliterarischequartett. Aktuelle Fotos stehen ab Freitag, 27. August 2021, 10.00 Uhr, zur Verfügung.Pressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm//das-literarische-quartett-1/"Das Literarische Quartett" in der ZDFmediathek sowie das Plakat mit den Buchtiteln als Download: https://dasliterarischequartett.zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4993318