Hamburg (ots) - Schon seit 2013 gehen der FC St. Pauli und LichtBlick gemeinsame Wege. Zur neuen Spielzeit 2021/2022 wird die Partnerschaft der beiden St. Paulianer nun erweitert. Der Ökostrompionier versorgt die Kiezkicker ab sofort als "Herz von St. Pauli"-Partner nicht nur mit klimaneutraler Energie, sondern wird auch an Spieltagen im und ums Millerntorstadion deutlich präsenter sein.In der Vergangenheit wurde die Verbundenheit des Ökostrompioniers und der Kiezkicker immer wieder auch mit eigenen Angeboten für die FC St. Pauli-Fans, Ladesäulen für Elektroautos auf dem Stadiongelände sowie der gemeinsamen Unterstützung zahlreicher Projekte in der Nachbarschaft gestärkt. Auch zu verschiedenen Klima-Aktionen, wie kürzlich dem Earth Overshoot Day (https://www.lichtblick.de/presse/zum-earth-overshoot-day-fuer-den-rest-des-jahres-klimaneutral-leben), bündelten die Partner ihre Kräfte."Das Herz von St. Pauli, das ist unsere Heimat - den FC St. Pauli und LichtBlick verbindet aber nicht nur die räumliche Nähe. Wir setzen auf die gleichen Werte: Soziales Engagement und ökologische Verantwortung im Stadtteil und auch darüber hinaus sind uns wichtig", sagt Lara Timmermann, Managerin Brand Experience & Partnerships bei LichtBlick. "Wir freuen uns sehr, dass wir mit dieser besonderen Partnerschaft jetzt gemeinsam den nächsten Schritt gehen." Ob Café mit Herz, Alimaus oder der freie Träger der Jugendhilfe Altona e.V. - viele Vereine und engagierte Menschen wurden in den vergangenen Jahren bereits gemeinsam gefördert."Mit LichtBlick verbindet uns eine langjährige Partnerschaft, die auf vielen Ebenen organisch gewachsen ist. Dass sie ab dieser Saison als Herz-Partner an unserer Seite stehen, freut uns ganz besonders. Denn neben dem lokalen Einsatz im sozialen Bereich teilen wir auch das Engagement für Nachhaltigkeit und Klimaschutz. Auf diesem Gebiet ist LichtBlick Vorreiter und ein Partner, von dem wir auf unserem Weg weiterhin viel lernen und profitieren werden", sagt Bernd von Geldern, Geschäftsleiter Vertrieb beim FC St. Pauli.Über LichtBlick:Vor über 20 Jahren fing LichtBlick an, sich als Pionier für erneuerbare Energien stark zu machen. Heute ist Ökostrom das neue Normal und LichtBlick Deutschlands führender Anbieter für Ökostrom und Öko-Wärme. Bundesweit leben und arbeiten über 1,7 Million Menschen mit der Energie von LichtBlick. Über 400 LichtBlickende entwickeln Produkte und Services für einen klimaneutralen Lebensstil. 2020 erreichte das Klimaschutz-Unternehmen einen Umsatz von 1,1 Milliarde Euro. LichtBlick gehört zum niederländischen Energiewende-Vorreiter Eneco. Eneco will seine Wind- und Solarkapazität bis 2025 verdoppeln und damit Ökostrom für rund 2,4 Millionen Haushalte erzeugen. Info: www.lichtblick.de