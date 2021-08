Die Autobank AG ist insolvent. Für mich ist das eine logische Schlussfolgerung der Ereignisse der letzten Jahre (ich berichte dir schon lange), ich hatte dich hier auf das jetzige Szenario hingewiesen. Etwas komisch mutet der Grund an: Die Einlagensicherung hatte Forderungen in Höhe von 70 Millionen Euro an die Autobank AG gestellt, diese kann die Bank (hat aktuell nur 44 Millionen Euro flüssig) nicht ...

