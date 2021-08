DJ MARKT/DAX über 16.000 und Schwergewichte noch nicht dabei

Der DAX könnte sich am Freitag über der 16.000er Marke festsetzen, heißt es im Handel. "Das ist eine breite Marktbewegung und die Indexschwergewichte machen bisher noch nicht einmal richtig mit", sagt ein Händler. So notieren Deutsche Telekom gerade einmal ein halbes Prozent im Plus, Siemens nur 0,1 Prozent und SAP notieren sogar noch 0,1 Prozent im Minus. Der DAX steigt 0,4 Prozent auf 16.007 Zähler. Das Allzeithoch liegt nun bei 16.030 Punkten.

