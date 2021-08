Aus der Frankfurter Automesse IAA wird die IAA Mobility in München mit vielen Veranstaltungen mitten in der Stadt. Aber ein Ersatz für das erneut gestrichene Oktoberfest wird das nicht werden, stellen die Veranstalter klar. In knapp vier Wochen will Bundeskanzlerin Angela Merkel die erste internationale Großveranstaltung in Deutschland nach den Lockdown-Beschränkungen eröffnen, die neue Automesse IAA Mobility in München. Die Messe sei von Anfang an unter Pandemie-Bedingungen geplant worden, und zwar "unabhängig von Inzidenzwerten", betonten die Messegesellschaft und der Verband der Automobilindustrie (VDA). Nur wer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...