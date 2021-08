DGAP-News: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Firmenübernahme

AURELIUS Equity Opportunities schließt Übernahme der Hydro Precision Tubing von Norsk Hydro erfolgreich ab



13.08.2021 / 12:42

AURELIUS Equity Opportunities schließt Übernahme der Hydro Precision Tubing von Norsk Hydro erfolgreich ab - Klassischer AURELIUS Carve-out, einschließlich der Wiedereinführung der Traditionsmarke "Remi Claeys Aluminium" - Führender internationaler Lieferant von geschweißten Aluminiumrohren mit vertikal integrierter Gießerei zur Produktion von Rohren aus Altmetall mit niedriger CO2-Bilanz München / Amsterdam, 13. August 2021 - Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) hat heute die Übernahme aller Anteile an der Hydro Precision Tubing Lichtervelde ("HPTL") von Norsk Hydro ("Hydro") erfolgreich abgeschlossen. Aus dem Werk mit integrierter Gießerei in Lichtervelde, Belgien, beliefert das Unternehmen Kunden in mehr als 30 Ländern weltweit mit einem starken Fokus auf Westeuropa. Das übernommene Unternehmen beschäftigt derzeit mehr als 180 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 50 Mio. EUR. Im Rahmen der Abspaltung wird das Unternehmen den Namen "Remi Claeys Aluminium" wieder annehmen, der auf den Namen des Firmengründers aus dem Jahr 1949 zurückgeht. Finanzielle Details der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

ÜBER AURELIUS Die AURELIUS Gruppe ist ein europaweit aktiver Investor mit Büros in München, London, Stockholm, Madrid, Amsterdam und Luxemburg. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt. Wesentliche Investmentplattformen sind der AURELIUS European Opportunities Fund sowie die börsengehandelte AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA ("AEO"; ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4), die Konzernabspaltungen und Firmen mit Entwicklungspotenzial im Midmarket Bereich (Fund) sowie im Lower Midmarket Bereich (AEO) erwerben. Kernelement der Investmentstrategie ist die operative Unterstützung der Portfoliofirmen mit einem Team von rund 100 eigenen Operating Taskforce Experten. Die AURELIUS Gruppe ist darüber hinaus in den Geschäftsfeldern Wachstumskapital, Real Estate Opportunities sowie alternative Finanzierungsformen aktiv. AURELIUS Wachstumskapital investiert in Leveraged Buyouts anlässlich von Nachfolgelösungen im Mittelstand. Die AURELIUS Real Estate Opportunities hat ihren Fokus auf Immobilieninvestments, deren Wert durch aktives Management langfristig gesteigert werden kann. Die AURELIUS Finance Company stellt europaweit Unternehmen Fremdkapital im Rahmen von flexiblen Finanzierungsformen zur Verfügung. Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben. Weitere Informationen erhalten Sie unter http://www.aurelius-group.com/ Kontakt

