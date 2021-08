Im abgelaufenen Quartal fuhr der Chemikalienhändler ein Umsatz-Plus von 23 % auf 3,5 Mrd. € ein. Hinzu kam eine Steigerung des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen um 29 % auf 355,1 Mill. €. Kein Wunder:



Nach dem Corona-Einbruch erholte sich die Wirtschaft bekanntlich. Das führte dazu, dass Brenntag mit Kundenanfragen geradezu überhäuft wurde. Überdies nutzten die Essener die Gelegenheit dazu, ein Kostensenkungsprogramm auf den Weg zu bringen. Das steigerte die Profitabilität.



Nach Bekanntgabe der Zahlen gewann der Kurs von Brenntag nur wenig hinzu. Aber in den Tagen zuvor stieg das Papier bis auf 87,08 € - ein neues All-Zeit-Hoch! Das KGV per 2021 liegt derzeit bei rd. 22.



