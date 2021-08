ZIPRECRUITER (NYSE-Kürzel: ZIP) ist der Betreiber einer digitalen Jobvermittlung in den USA. Auf Basis von Artificial Intelligence und Machine Learning. So dass man sich zugute hält, eine optimale Match-Quote zu schaffen, sprich: Arbeit"nehmer" und -"geber" wirklich passend zusammenzubringen.



Die ZIP-Aktie legte gestern als Reaktion auf die angehobene Jahresprognose nachbörslich 13 % zu. Das 2010 gegründete Unternehmen erwartet einen gewissen Boom am Arbeitsmarkt, aus Unternehmenssicht schon aus dem rasanten Umsatzplus des 2. Quartals auf 183 Mio. $ ablesbar.



CEO Ian Siegel prognostiziert für das Gesamtjahr bis zu 665Mio. $ Umsatz (Konsens nur 595 Mio. $) und sieht langfristig ein enormes Wachstumspotenzial für sein Geschäftsmodell.



Die ZIP-Aktie war Ende Mai per Direct Listing an die Börse gegangen.



Die ZIP-Aktie ist ein Thema in der heutigen Bernecker Daily.



