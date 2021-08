Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflationsrate in der Türkei ist im Juli nochmals deutlich von 17,53% auf 18,95% gestiegen, nachdem schon im Juni ein überraschend starker Preisdruck zu verzeichnen gewesen war, so die Analysten der DekaBank.Neben einer Anhebung der Gas- und Strompreise sei vor allem der Anstieg der Nahrungsmittelpreise für die jüngste Entwicklung verantwortlich gewesen. Die Zentralbank habe in den vergangenen Monaten immer wieder betont, sie werde ihren restriktiven geldpolitischen Kurs fortsetzen, bis der Inflationsdruck nachhaltig nachgelassen habe. Solange solle der reale Leitzins zumindest positiv gehalten werden. ...

