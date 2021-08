DJ Premier Inn eröffnet das Hotel Stuttgart City Centre mit 144 Zimmern direkt am Hauptbahnhof der Landeshauptstadt - 29. Hotel der Marke in Deutschland - Wirtschaftlich starker und touristisch interessanter Standort

Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Stuttgart/Frankfurt am Main (pts034/13.08.2021/12:55) - Am heutigen Freitag eröffnet Premier Inn mit dem Stuttgart City Centre das inzwischen 29. Hotel in Deutschland. Die zentrale Lage des Neubaus direkt am Hauptbahnhof ist für Reisende zum einen ein idealer Ausgangspunkt, um Sehenswürdigkeiten in der Landeshauptstadt Baden-Württembergs zu besuchen: etwa das Neue Schloss, den Schlossgarten, die Staatsgalerie, den bekannten zoologisch-botanischen Garten Wilhelma oder mehrere bekannte Museen (beispielsweise Naturkunde-, Mercedes-Benz- oder Porsche-Museum). Das benachbarte Einkaufszentrum Milaneo und die nahe Fußgängerzone bieten Gästen zudem viele Shopping- und Gastronomie-Highlights.

"Auch ist der Standort ideal für Business-Gäste, die in Stuttgart oder im wirtschaftlich starken Umland Termine wahrnehmen", erläutert Inge Van Ooteghem, Chief Operating Officer von Premier Inn Deutschland. Zu der optimalen Erschließung durch den öffentlichen Nahverkehr gehört neben dem nahen Hauptbahnhof auch der sich direkt vor der Hotelpforte befindende Eingang zur U-Bahn Haltestelle Budapester Platz.

Besitzer der neu errichteten Immobilie in der Wolframstraße 29 ist eine Objektgesellschaft der Firmengruppe Schmid aus dem oberschwäbischen Baltringen. "Für solch eine hervorragende City-Lage ist eine expandierende und wirtschaftlich starke Hotelmarke wie Premier Inn der ideale Mieter", freut sich Geschäftsführer Fridolin Schmid: "Dies ist auch die Bestätigung unseres Immobilien-Konzeptes."

Insgesamt sechs Standorte in und um Stuttgart hat sich Premier Inn bisher gesichert. Ein Haus in Feuerbach öffnete bereits 2020, weitere Hotels in der City und am Flughafen kommen Anfang 2022 hinzu, auch Hotels in Zuffenhausen und Sindelfingen gehört zu den künftigen Premier Inn-Standorten. Van Ooteghem: "Ein gleichermaßen wirtschaftlich und auch touristisch interessanter Standort wie Stuttgart bleibt trotz der Corona-Pandemie extrem gefragt und deshalb besonders in unserem Fokus." Insgesamt stehen auf der seit dem Deutschland-Start in 2016 gestarteten Projektliste der Hotelgruppe aus Großbritannien 73 Standorte in mehr als 30 Großstädten und mit insgesamt mehr als 13.000 Zimmern.

Über Premier Inn Die Hotelmarke Premier Inn bietet Premium-Qualität zu Economy-Preisen in bester Lage. Im Vordergrund steht traumhaft guter Schlaf für Geschäfts- und Freizeitreisende. Alle Preise gelten pro Zimmer, Kinder bis einschließlich 15 Jahren schlafen und frühstücken gratis. Ein abwechslungsreiches Frühstück ermöglicht Gästen einen idealen Start in den Tag.Nach einem herausragenden Auftakt des ersten Premier Inn Hotels an der Frankfurter Messe im Jahr 2016 sind aktuell 29 Hotels deutschlandweit in Betrieb. Insgesamt hat sich Premier Inn 73 Standorte mit rund 13.000 Zimmern in mehr als 30 Großstädten gesichert und ist damit auf dem besten Weg, ein attraktives Hotelangebot in ganz Deutschland zu schaffen. Premier Inn gehört zum traditionsreichen Hospitality-Unternehmen Whitbread PLC mit über 800 Hotels und etwa 79.000 Zimmern. http://www.premierinn.de

Über Whitbread PLC: Die Whitbread PLC wurde 1742 gegründet und gehört zu den ältesten und renommiertesten Unternehmen Europas. Als führender Hotelbetreiber im Vereinigten Königreich mit über 29.000 Mitarbeitern empfängt Whitbread monatlich Millionen Gäste aus aller Welt. Zu dem Konzern zählen neben der landesweit beliebten Hotelmarke Premier Inn auch die Restaurantketten Bar + Block, Beefeater, Brewers Fayre, Cookhouse + Pub sowie thyme Bar + Grill. Whitbread PLC ist ein börsennotiertes Unternehmen, das im FTSE100-Index und FTSE4Good-Index gelistet ist. http://www.whitbread.com

Pressekontakt: Katrin Kleinhans Senior PR Manager Tel.: +49 151 55067150 E-Mail: presse@premierinn.com Web: http://www.premierinn.de

(Ende)

Aussender: Premier Inn Deutschland Ansprechpartner: Katrin Kleinhans Tel.: +49 151 55067150 E-Mail: Katrin.Kleinhans@whitbread.com Website: www.premierinn.de

[ Quelle: http://www.pressetext.com/news/20210813034 ]

(END) Dow Jones Newswires

August 13, 2021 06:56 ET (10:56 GMT)