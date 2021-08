Börsenüberflieger wie Einhell Germany, Adesso, Secunet und BioNTech konnten in den letzten Monaten mit beachtlichen Wertzuwächsen aufwarten. Für diese Titel hatte André Fischer zuvor in den Aktienreports "Die neue Varta", "Die neue Amazon", "Die Killer-App" und "Die Gates-Akte" besonderes Kurssteigerungspotenzial vorausgesagt. In seinem neuesten Aktienreport "Gamechanger: Die Tech-Aktie für 2022" geht der Börsenexperte auf einen neuen potenziellen Börsenstar ein, der derzeit mit einer aussichtsreichen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...