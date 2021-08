Darum geht's im Video: Die letzte Runde unserer Video-Reihe zu Knock-out-Zertifikaten steht an! Dabei beantwortet Richy alle offenen Fragen unserer Community: Kann man mit einem einfachen Trick ganz easy Gewinne erzielen? Was passiert, wenn ein Emittent Pleite geht? Und wann sollte man Knock-out-Zertifikate am besten verkaufen? Die Antworten unseres Börsen-Lexikons auf diese und viele weiteren Fragen gibt's im Video! 00:00 - Wer von euch handelt Knock-out-Zertifikate? 01:40 - Mit diesem Trick zu sicheren Gewinnen? 04:48 - Knock-out-Zertifikate oder Optionsscheine? 07:52 - Was passiert, wenn Emittent Pleite geht? 09:08 - Verluste steuerlich geltend machen? 10:33 - Wer kauft die Knock-out's zurück? 13:47 - Wie geht Richy mit Verlusten um? 17:21 - Knock-out-Position absichern? 18:52 - Stell Deine Fragen an Richy! 19:41 - Wie lange Knock-out's halten? - Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/