Es war nicht das erste Mal und es wird wahrscheinlich auch nicht das letzte Mal gewesen sein: Am frühen Montagmorgen (9. August) brach der Goldpreis binnen weniger Minuten gegenüber seinem Freitagshoch um über 130 Dollar ein. In Fachkreisen wird ein solches Ereignis als Flash-Crash bezeichnet. Das Phänomen Flash-Crash ist nicht neu In der Vergangenheit gab es beim Goldpreis bereits des Öfteren solch vermeintliche Anomalien des Marktes zu beobachten. Dabei fiel immer wieder auf, dass erratische Kursverluste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...