AKTIENMÄRKTE (13:20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.456,25 +0,0% +19,5% E-Mini-Future Nasdaq-100 15.074,00 -0,0% +17,1% Euro-Stoxx-50 4.234,45 +0,2% +19,2% Stoxx-50 3.660,52 +0,1% +17,8% DAX 16.003,06 +0,4% +16,7% FTSE 7.216,80 +0,3% +11,3% CAC 6.904,40 +0,3% +24,4% Nikkei-225 27.977,15 -0,1% +1,9% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 176,53 -0,05

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 68,94 69,09 -0,2% -0,15 +43,1% Brent/ICE 71,17 71,31 -0,2% -0,14 +39,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.759,73 1.752,73 +0,4% +7,00 -7,3% Silber (Spot) 23,39 23,18 +0,9% +0,22 -11,4% Platin (Spot) 1.025,00 1.021,65 +0,3% +3,35 -4,2% Kupfer-Future 4,37 4,36 +0,2% +0,01 +23,8%

Der Ölmarkt wird erneut von der Befürchtung gebremst, dass eine neue Pandemiewelle die Nachfrage nach Öl dämpfen werde.

AUSBLICK AKTIEN USA

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine behauptete Eröffnung ab. Am Donnerstag hatten Dow und S&P-500 Rekordstände erreicht, was Beobachter vor allem der überraschend guten Bilanzsaison zuschreiben. Diese stelle ein Gegengewicht dar zu der kräftig gestiegenen Inflation, die Zinsängste auslöste, aber auch zu den steigenden Corona-Infektionszahlen, die die Wirtschaft wieder zurückwerfen könnten.

Mit Disney (vorbörslich +6%) hat ein weiteres bedeutendes US-Unternehmen überzeugende Quartalszahlen vorgelegt. Der Unterhaltungskonzern ist in seinem dritten Geschäftsquartal in die Gewinnzone zurückgekehrt, nachdem im vergleichbaren Vorjahreszeitraum ein hoher Verlust verzeichnet worden war. Aktien von Pfizer (0,5%), Biontech (+2,9%) und Moderna (+2%) sind gesucht, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA Auffrischimpfungen mit den Covid-19-Vakzinen der Pharmakonzerne für Menschen mit geschwächtem Immunsystem empfohlen hat.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Import- und Exportpreise Juli Importpreise PROGNOSE: +0,6% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 16:00 Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan August (1. Umfrage) PROGNOSE: 81,3 zuvor: 81,2

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester - Der DAX ist erstmals über die runde Marke von 16.000 Punkten gestiegen. Derweil dreht sich das M&A-Karussell weiter. Zooplus-Aktien haussieren mit Aufschlägen von 41 Prozent auf 392,40 Euro. Zorro Bidco bietet 390 Euro in bar je Zooplus-Anteilsschein. Varta-Aktien brechen dagegen nach Geschäftszahlen um 10 Prozent ein. Im Handel heißt es, dass hier mit einer Anhebung des Ausblicks gerechnet worden sei, da der Konsens der Analysten bereits optimistischer für das Gesamtjahr sei. Für Knorr-Bremse geht es nach Zahlenausweis um 1,1 Prozent nach unten. Das Ebitda liege unter den Schätzungen, heißt es. Adidas gewinnen 2,3 Prozent. Der Sportartikelhersteller hatte am Vortag im späten Handel mitgeteilt, die Tochter Reebok für bis zu 2,1 Milliarden Euro verkauft zu haben. Als ordentlich werden die Halbjahreszahlen von Deutsche Wohnen (+0,1%) im Handel gewertet. "Angesichts der laufenden Übernahme sind sie aber eigentlich irrelevant", sagt ein Händler. Die Aktie notiere daher nahe dem Vonovia-Gebot von 53 Euro, das von Aufsichtsrat und Vorstand der Deutsche Wohnen befürwortet wird. Gea steigen auch dank der Ankündigung eines Aktienrückkaufprogramms um 3 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Do, 17:40 % YTD EUR/USD 1,1755 +0,2% 1,2096 1,2071 -3,8% EUR/JPY 129,5881 +0,0% 132,4629 132,2888 +2,8% EUR/CHF 1,0829 -0,1% 1,0943 1,0946 +0,2% EUR/GBP 0,8512 +0,2% 0,8606 0,8602 -4,7% USD/JPY 110,2405 -0,2% 109,5195 109,5875 +6,7% GBP/USD 1,3810 -0,0% 1,4054 1,4032 +1,1% USD/CNH offshore 6,4836 +0,1% 6,4405 6,4509 -0,3% Bitcoin BTC/USD 46.430,01 +4,92% 49.676,26 50.025,50 +59,8%

Der Dollar gibt leicht nach. Der Dollarindex sinkt um 0,1 Prozent. Sollte US-Notenbankchef Jerome Powell auf der Notenbanker-Konferenz in Jackson Hole Ende August ein Zurückfahren der Anleihekäufe durch die Fed in Aussicht stellen, werde der Dollar zwar zulegen, meint Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank, der Anstieg dürfte aber nicht von Dauer sein. Der Analyst geht jedoch davon aus, dass die Inflation schon bald wieder deutlich fallen wird. Das wiederum würde die Wahrscheinlichkeit einer Fed-Zinserhöhung Anfang 2023 verringern und den Dollar schwächen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend leichter haben die Börsen in Ostasien und Australien am Freitag tendiert. In Sydney zeigten sich die Teilnehmer ermutigt durch neue Rekorde an der Wall Street. Andernorts dämpfte die Corona-Pandemie die Kauflaune. Zudem hat Peking einen neuerlichen Regulierungsvorstoß unternommen, und zwar gegen die Immobilienbranche. Die chinesische Regierung hat Investitionen der Private-Equity-Fonds in Wohnimmobilienentwickler unterbunden. Daneben gehörten Technologiewerte zu den abverkauften Sektoren: Alibaba Group verloren 3,2 Prozent, Tencent Holdings 3,6 Prozent und Alibaba Health Information Technology 0,7 Prozent. Befeuert wurden die Corona-Ängste vom Ausbruch der Pandemie im chinesischen Hafen Ningbo bei Schanghai, der teilweise geschlossen werden musste. In Schanghai standen vor alllem Automobil- und Software-Aktien unter Druck. Gekauft wurden in Tokio Elektronik- und Stahlaktien, verkauft dagegen Logistik- und Fluglinien-Titel. Highlight der Bilanzsaison ist Fujifilm, die nachbörslich ihre Bücher geöffnet hat. Zuvor stiegen die Aktien um 0,4 Prozent. Das Unternehmen hat den Gewinn mehr als verdoppelt und den Umsatz deutlich gesteigert. Die Sorge, dass die Preise für Halbleiter Ende dieses oder Anfang kommenden Jahres unter Druck geraten, lastete in Seoul auf dem Sektor: so verloren Samsung Electronics 3,4 Prozent. Unter den Einzelwerten fielen Baidu in Hongkong um 3,1 Prozent. Jefferies behält zwar die Kaufempfehlung bei, hat das Kursziel der Aktie aber um 22 Prozent gekürzt und verweist auf jüngste Branchentrends und regulatorische Maßnahmen.

CREDIT

Die gute Stimmung an den Aktienmärkten macht sich nun auch am europäischen Kreditmarkt bemerkbar. Mit den Risikoprämien geht es am Freitag leicht nach unten. Fundamental wird das Sentiment getragen vom sehr guten Verlauf der Berichtssaison für das zweite Quartal. Auch gibt es bislang kaum einen Anstieg der Kreditausfälle. Die wieder an Schärfe gewinnende Tapering-Debatte in den USA lässt den Markt bislang kalt, auch weil die EZB wohl sehr viel länger expansiv agieren wird als die US-Notenbank.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Volkswagen-Konzern liefert im Juli 18,7 Prozent weniger aus

Volkswagen hat im Juli konzernweit 720.200 Fahrzeuge ausgeliefert und damit 18,7 Prozent weniger als vor einem Jahr. In den ersten sieben Monaten des Jahres summierten sich die Auslieferungen auf 5,698 Millionen Einheiten, 19,2 Prozent mehr als vor Jahresfrist, wie der Autobauer mitteilte.

Deutsche Wohnen bekräftigt Jahresziele - unterstützt neues Angebot

Deutsche Wohnen hat im ersten Halbjahr operativ mehr verdient und dabei unter anderem von Ergebnissteigerungen in den Segmenten Wohnungsbewirtschaftung und -verkauf profitiert. Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der Berliner DAX-Konzern, für den der andere Immobilienkonzern im DAX, die Vonovia SE, in Kürze ein neues Übernahmeangebot in Höhe von 53 Euro je Aktie vorlegen wird.

Delivery Hero verkauft Südkorea-Tochter an Drei-Parteien-Konsortium

Delivery Hero hat einen Käufer für die südkoreanische Tochter gefunden. Wie der Berliner DAX-Konzern mitteilte, wird ein Konsortium aus Affinity Equity Partners, GS Retail Co, Ltd. und Permira Advisers Limited die Delivery Hero Korea LLC für einen Unternehmenswert von 800 Milliarden koreanische Won (umgerechnet rund 590 Millionen Euro) übernehmen. Eine entsprechende verbindliche Vereinbarung sei abgeschlossen worden, teilte die Delivery Hero SE mit.

Investor EQT verkauft Cyber-Sicherheitsfirma Utimaco an SGT Capital

Die Aachener Cyber-Sicherheitsfirma Utimaco wird an einen neuen Finanzinvestor weitergereicht. EQT Private Equity veräußert die Utimaco Verwaltungs GmbH laut Mitteilung mit mehr als 470 Mitarbeitern an die Frankfurter SGT Capital. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt. Utimaco rechnet 2022 mit einem dreistelligen Millionenumsatz. EQT werde mit einer Minderheitsbeteiligung an Utimaco beteiligt bleiben.

Gea verdient auch unter dem Strich deutlich mehr

