Die üblicherweise besonders schwankungsreichen Varta-Aktien machen ihrem Ruf am Freitag mit einem deutlichen Rücksetzer wieder alle Ehre. Bis zum Mittag sackte der Kurs des Batterieherstellers nach einem enttäuschenden Halbjahresbericht um 10,3 Prozent ab und erreichte unter der 140-Euro-Marke ein Tief seit fast vier Wochen. Am Vortag hatte das Papier schon fast sieben Prozent verloren, nachdem es in den Wochen zuvor recht rasant bis auf 165,90 Euro nach oben gegangen war.Händler urteilten in ersten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...