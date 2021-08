Eigentlich gilt Freitag, der 13. gemeinhin als schlechtes Omen - doch den DAX lässt das heute kalt. Er knackt um kurz vor 11 Uhr erstmals in seiner Geschichte die Marke von 16.000 Punkten und schraubt sein Allzeithoch auf 16.030 Punkte. Damit beträgt das Plus beim deutschen Leitindex seit Jahresbeginn bereits rund 17%. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. Varta (WKN A0TGJ5) An der Spitze der meistgehandelten Aktien in Stuttgart findet sich heute mit einem Minus von 11% Varta - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...