Das war der Handelstag, 31.03.2025: GOLD erreicht historische Höchststände; Wall Street fürchtet Trump

Die Märkte sind allgemein rückläufig, da die Angst vor einem Handelskrieg vor Trumps "Tag der Befreiung" am Mittwoch, an dem neue Zölle in Kraft treten, zunimmt. Der Nasdaq 100 fiel um 0,8 - der Russell 2000 fiel um 0,65 - und der US30 stieg um 0,56 - Der S&P 500 fiel kurzzeitig in den Korrekturbereich und lag 10 - unter den Höchstständen vom Februar.