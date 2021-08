Die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex hat eine wilde Handelswoche hinter sich. Nach einem freundlichen Wochenauftakt sorgte die Meldung über das angepasste Quartalsergebnis für Turbulenzen bei den Anteilsscheinen. Aus charttechnischer Sicht steht der Titel nun an einer enorm wichtigen Marke. Das ist jetzt zu beachten:Zwischen April und Mai ist die Nodex-Aktie massiv unter Druck geraten. Ausgehend vom Mehrjahreshoch am 6. April bei 27,37 Euro fiel sie bis an die Unterstützung am 50%-Fibonacci-Retracement ...

